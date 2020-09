Andrea Pirlo podjął decyzję ws. Wojciecha Szczęsnego. Tak będzie wyglądał Juventus

Miniony sezon nie był udany w wykonaniu Juventusu. Stara Dama ósmy raz z rzędu obroniła mistrzostwo kraju, ale to był przecież obowiązek. Celem był dobry wynik w Lidze Mistrzów, jednak Juve odpadło już w 1/8 finału sensacyjnie odpadając z Lyonem. Na domiar złego Maurizio Sarri nie wygrał także Pucharu Włoch, więc został zwolniony. Policzkiem dla Włocha mógł być także fakt, że zastąpił go Andrea Pirlo, były wybitny piłkarz, ale trenerski żółtodziób. Nowy sezon rusza już 20 września, gdy Juventus zmierzy się z Sampdorią.

Wojciech Szczęsny jednym z filari Juventusu

"La Repubblica" donosi, że Pirlo ma już w głowie kręgosłup drużyny. Jednym z podstawowych filarów ma być, rzecz jasna, Wojciech Szczęsny. To żadna niespodzianka, bo w dwóch minionych sezonach jedynie Polak i Cristiano Ronaldo grali równo i nie zawodzili. Zmiennikiem Szczęsnego będzie Gigi Buffon, który choć ma już 42 lata, to wciąż imponuje formę. Kluczowymi postaciami w defensywie mają być Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini oraz Matthijs De Ligt, który do gry będzie gotowy dopiero w listopadzie. Pirlo jest też zadowolony z postępów Meriha Demirala.

Arthur na ulubionej pozycji Pirlo

Na pozycji registy, czyli cofniętego rozgrywającego, ma grać Arthur, ściągnięty latem z Barcelony. Trzyosobowy blok w drugiej linii tworzyć mają także Rodrigo Bentancur i Weston McKennie, wypożyczony z Schalke. Pirlo liczy także na Adriena Rabiota, który zanotował udaną końcówkę sezonu 19/20.

W ataku najważniejsi będą Cristiano Ronaldo i Paulo Dybala. "La Repubblica" twierdzi, że nowego trenera oczarował także Dejan Kulusevski, ściągnięty z Atalanty. Nie można zapominać, ze prawdopodobnie do Juventusu dołączy jeszcze napastnik. Największe szanse ma Luis Suarez z Barcelony, ale media dają także szansę Edinowi Dżeko. Temat Arkadiusza Milika ucichł.

