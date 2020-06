Włosi ocenili Polaków za finał Coppa Italia. "Jak żarówka". "Odkupił winy"

Po raz szósty w historii drużyna Napoli zdobyła Puchar Włoch. Piłkarze Gennaro Gattuso w decydującym meczu pokonali Juventus, zwycięstwo zapewniając sobie jednak dopiero w serii rzutów karnych, która zakończyła się wynikiem 4:2. Decydującą jedenastkę wykorzystał Arkadiusz Milik. "Rzut karny zwycięstwa" - napisały po meczu włoskie media.

"Sarri pozostaje z zerem"

"Pasja i jedność" - o grze Napoli napisała "La Gazzetta dello Sport". "Zwyciężyła prostota Gattuso" - dodała. Większość włoskich mediów chwali trenera Napoli za to, jakich zmian dokonał w swoim zespole od momentu rozpoczęcia z nim pracy. Nie można tego powiedzieć o Maurizio Sarrim, którego włoskie serwisy mocno krytykują, wytykając mu to, że we Włoszech nie zdobył on jeszcze żadnego trofeum."Sarri pozostaje z zerem" - czytamy na łamach "Corriere dello Sport".

Reakcje włoskich mediów po finale Pucharu Włoch corrieredellosport.it

Milik dał puchar Neapolowi. Zieliński jak żarówka

Napoli puchar zapewniło sobie, mając dwóch Polaków w składzie. Od pierwszej minuty na boisku w Rzymie przebywał Piotr Zieliński, natomiast Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 67. minucie, a w serii rzutów karnych wykorzystał decydującą jedenastkę. "Miał kilka ciekawych pomysłów, ale wciąż nie jest w perfekcyjnej kondycji fizycznej. Pokazał jednak, że jest gotowy na poświęcenia" - o Zielińskim napisał Ivan Cardia z portalu tuttomercatoweb.com, który grę 26-latka ocenił na "6" (w skali 1-10). "W polu karnym rywali był częściej niż Dries Mertens, za którego wszedł na boisko. W 72. minucie nie wykorzystał dogodnej sytuacji po dobrym ataku Napoli. Zadecydował jednak o tym, że Puchar trafi do Neapolu. Zrobił to, wykorzystując decydujący rzut karny" - dodał ten sam serwis, oceniając Milika, który otrzymał notę "6,5".

"Włączał się i wyłączał, jak żarówka, która działa z przerwami. Jeśli nie śpi na boisku, pomaga zespołowi" - o Zielińskim napisali Monica Scozzafava i Paolo Tomaselli, dziennikarze "Corriere della Sera", którzy polskiemu pomocnikowi wystawili notę "6". Milika ocenili również na "6", wspominając, że w 72. minucie zmarnował on bardzo dobrą sytuację, ale później odkupił winy, wykorzystując decydującego karnego.

"6,5" Zielińskiemu i "6" Milikowi wystawił portal calcionapoli24.it. "Oczekujemy od niego więcej" - napisał serwis o Zielińskim. "Wykorzystał karnego zwycięstwa" - dodał, nawiązując do występu Milika. Podobnie polskich graczy oceniały też inne włoskie media. Od portalu calcionapoli1926.it Zieliński i Milik otrzymali kolejno "6" i "6,5". Goal.com polski duet ocenił na "6,5", tak samo jak portal pianetaazzuro.it, według którego Milik zasłużył na "6,5", a Zieliński na "6". Żaden włoski serwis czy dziennik w Polakach nie widzieli więc postaci kluczowych dla przebiegu spotkania. Wszystkie włoskie media podkreśliły jednak, jak ważny był rzut karny, którego wykorzystał Milik.

