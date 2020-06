42-letni Buffon wyczyniał cuda w bramce! Niezwykła interwencja w ostatniej akcji [WIDEO]

Co prawda, to Napoli zdobyło Puchar Włoch i Arkadiusz Milik został bohaterem serii rzutów karnych, wykorzystując decydującą "jedenastkę". Ale bohaterem regulaminowego czasu gry był ktoś inny. To przez Gianluigiego Buffona drużyna Gennaro Gattuso musiała ze świętowaniem czekać aż do karnych.

Zobacz wideo Top 5 interwencji Wojciecha Szczęsnego w Serie A [ELEVEN SPORTS]

Show 42-letniego Buffona! Genialna interwencja pozwoliła Napoli cieszyć się dopiero po karnych!

Sporą klasę 42-letni bramkarz Juventusu sporą pokazywał już w pierwszej połowie. Wybronił choćby dwa świetne strzały Lorenzo Insigne - jeden z rzutu wolnego, który wywalczył Piotr Zieliński, a drugi po rozegraniu rzutu rożnego. Najlepszą interwencję zaliczył jednak w doliczonym czasie gry drugich 45 minut finału.

Wówczas po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Lorenzo Insigne Buffon obronił strzał głową Politano. Wybijał piłkę praktycznie z linii bramkowej. W polu karnym się jeszcze kotłowało, ale m.in. dzięki zabezpieczaniu bramki przez Włocha Napoli nie mogło oddać dokładnego strzału. W końcu w słupek trafił Elif Elmas, a piłka opuściła pole karne Juventusu.

W rzutach karnych Buffon nie wybronił jednak ani jednego strzału. Najbliżej szczęścia był w przypadku karnego Politano, przy którym piłka przeszła po jego rękawicach. Zupełnie zmylił go jednak m.in. Arkadiusz Milik, który strzelił decydującą "jedenastkę" i zapewnił Napoli pierwsze trofeum po sześciu latach.

