Barcelona znów ma problem. Chodzi o Ter Stegena

Dwa sezony temu Marc-Andre Ter Stegen doznał poważnej kontuzji, po której długo dochodził do pełnej sprawności. Tej jednak nie osiągnął, bo na przeszkodzie stanęły kolejne urazy: pleców oraz uda w poprzedniej kampanii na początku wypożyczenia do Girony.

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Media: Problemy przy wypożyczeniu Ter Stegena do Ajaksu

34-latek nie mieści się w długoterminowych planach Barcelony. Ma jednak ważny kontrakt w stolicy Katalonii aż do końca czerwca 2028 roku. Ter Stegen jest poważnym obciążeniem dla budżetu płacowego "Blaugrany", bowiem ma inkasować ponad 6 mln euro za sezon.

Niedawno pojawiły się informacje, wedle których doświadczony golkiper na dniach dołączy do Ajaksu. Holendrzy mają wypożyczyć Ter Stegena, a część jego gaży płaconej przez klub z Amsterdamu ma być uzależniona od liczby występów, co jest pokłosiem nieudanej i kosztowej z perspektywy Girony transakcji w poprzedniej kampanii. Nie wszystko jednak przebiega sprawnie.

"Porozumienie zależy od rozwiązania kwestii podatkowej, aby bramkarz nie stracił na przepisach prawnych obowiązujących między Katalonią a Holandią. Wszystko jest już niemal dopięte na ostatni guzik, a w szatni Ajaksu z niecierpliwością wyczekują przybycia Ter Stegena" - zaznaczają dziennikarze "Mundo Deportivo".

"W oczekiwaniu na sfinalizowanie wypożyczenia do Ajaksu, niemiecki bramkarz planuje stawić się w ten poniedziałek, 13 lipca, na początku przygotowań Barcelony do sezonu i przejść rutynowe badania medyczne" - dodano.

Czyżby więc Ter Stegen został w stolicy Katalonii? Na rozwiązanie jego sprawy czekają działacze Barcelony, trener Hansi Flick oraz Wojciech Szczęsny, który w kolejnej kampanii ma pełnić rolę zmiennika Joana Garcii.

Marc-Andre Ter Stegen reprezentuje "Blaugranę" od lipca 2014 roku. Wystąpił łącznie w 423 meczach, a w tym czasie zdobył m.in. Ligę Mistrzów (2014/15), Klubowe Mistrzostwo Świata (2016), a także siedem razy sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii oraz zgarnął sześć krajowych pucharów.

FC Barcelona rozpocznie sezon 2026/27 od spotkania na swoim terenie z Athletikiem Bilbao. Mecz odbędzie się 16 sierpnia.