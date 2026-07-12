Olise chce odejść z Bayernu Monachium. Marzy o tym transferze

Mbappe, Dembele i Olise - oto trzej muszkieterzy w reprezentacji Francji na tegorocznych mistrzostwach świata. Blask reflektorów spada głównie na gwiazdy Realu Madryt i Paris Saint-Germain, ale piłkarz Bayernu Monachium również zasługuje na docenienie. Podczas turnieju zanotował już pięć asyst, walnie przyczyniając się do tak świetnej postawy Trójkolorowych.

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"Uważany jest za skrzydłowego. Tak ustawia go trener Bayernu Monachium, gdzie w minionym sezonie strzelił 25 goli i zaliczył 28 asyst. Uwagę Deschampsa przyciągnęła ta druga liczba. Ma w kadrze specjalistów od zdobywania bramek: Mbappe i aktualnego laureata Złotej Piłki Ousmane'a Dembele. Potrzebował kogoś, kto poda im piłkę. W ten sposób Olise trafił ze skrzydła na środek boiska" - tak rolę 24-latka w reprezentacji opisał Dariusz Wołowski, dziennikarz Sport.pl.

Michael Olise dał się namówić

Znakomite występy Michaela Olise zarówno w Bayernie, jak i w kadrze, przyciągnęły uwagę Florentino Pereza. 79-latek widzi, jak znakomicie wygląda współpraca Olise z Kylianem Mbappe i chciałby oglądać takie popisy również w Realu Madryt. Mogłaby być to recepta na brak sukcesów Królewskich, którzy od dwóch lat nie wzbogacili swojej gabloty o choćby jedno trofeum.

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Okazuje się, że o wzmocnienie francuskiego legionu w Madrycie zabiegać ma też sam Michael Olise. Jak podaje "El Debate", Mbappe, a także Ibrahima Konate czy Aurelien Tchouameni namawiają 24-latka na transfer do Realu. "Michael się nad tym zastanawia. Co prawda skupia się na reprezentacji i wtorkowym meczu z Hiszpanią, ale widać, że nie jest spokojny. Jego życie zmieniło się podczas mundialu, a winę ponosi on sam. Wszystko, co się dzieje, zbudował własnymi siłami" - czytamy.

Real chce Olise, Olise chce Realu

Zdaniem hiszpańskich mediów, Olise poprosił już władze Bayernu o spotkanie w sprawie przyszłości. Ma do niego dojść po turnieju. "Zdaje sobie sprawę, że to jego decyzja ma decydujące znaczenie. Wie jednak, że hipotetyczny transfer będzie bardzo trudny" - stwierdzono. Problemem jest bowiem długi kontrakt Francuza. Jego umowa wygasa za trzy lata, a Bawarczycy za jego odejście żądają kwoty niemal rekordowej - 220 mln euro.

Dziennikarze "El Debate" zauważają, że Bayern nie chce rozstawać się ze swoimi największymi gwiazdami, ale teraz Michael Olise otrzymał bardzo ważny argument. "Mianowicie jego pensja, wynosząca obecnie osiem milionów, nie oddaje jego realnej wartości. Należy ją co najmniej podwoić" - twierdzą Hiszpanie. Agentka piłkarza radzi jednak, by ten odrzucił propozycję podpisania nowego kontraktu. Za rok Francuz będzie w jeszcze lepszej sytuacji do wymuszenia transferu.

Kolejnych nowości w sprawie przejścia Michaela Olise do Realu Madryt można spodziewać się dopiero po mistrzostwach świata. Francuzi w świetnym stylu awansowali do strefy medalowej, wygrywając wszystkie sześć spotkań. W półfinale naprzeciwko Trójkolorowych staną Hiszpanie. Mecz ten odbędzie się 14 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.