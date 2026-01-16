Oto lek na całe zło Realu Madryt? Perez chce rozbić bank dla gwiazdora

Real Madryt jest w rozsypce. Po porażce z FC Barceloną (2:3) w finale Superpucharu Hiszpanii z posadą trenera pożegnał się Xabi Alonso, którego zastąpił Alvaro Arbeloa (przyszedł z rezerw). Jego debiut wypadł katastrofalnie, bowiem stołeczny zespół sensacyjnie poległ z drugoligowym Albacete (2:3) w 1/8 finału Pucharu Króla. Czyżby potrzebne były wielkie wzmocnienia?

Real Madryt dokona hitowego transferu? Florentino Perez chce Erlinga Haalanda

Bardzo interesujące informacje przekazała niemiecka stacja Sky Sport. "Florentino Perez (prezes Realu - red.) 'marzy' o pozyskaniu supergwiazdy Manchesteru City, Erlinga Haalanda – już tego lata! Pozostaje w kontakcie z Rafaelą Pimentą, agentką i przedstawicielką Haalanda" - czytamy na portalu nadawcy.

Przypomniano, że już latem 2022 r., gdy Norweg opuszczał Borussię Dortmund, mógł wybrać Real. Wówczas zdecydował się na Manchester City i choć raczej tego nie żałuje, to nadal marzy mu się gra dla zespołu z Bernabeu. "Haaland pozostaje wielkim fanem Hiszpanii i uważa Real Madryt za swój ostateczny cel kariery" - podkreślono.

Erling Haaland w Realu Madryt? To będzie piekielnie trudne

O sprowadzenie 25-latka na pewno nie będzie łatwo. Niemieckie medium wskazuje na jego bardzo długą umowę zawodnika z City, gwarantującą gigantyczne zarobki i obowiązującą aż do 2034 r. Z tego powodu kwota transferowa mogłaby wynieść aż 500 mln euro i aby uzyskać takie środki, trzeba by pozbyć się innej gwiazdy - zdaniem Sky Sport spakować się musiałby Vinicius Junior. "Wątpliwe jest, czy to w ogóle wykonalne…" - tak podsumowano potencjalny transfer Haalanda.

Na razie Real Madryt musi znaleźć sposób na wygrzebanie się z dołka po ostatnich klęskach. Szansą na to będzie sobotni mecz ligowy z Levante, zaplanowany na godz. 14:00.