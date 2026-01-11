FC Barcelona po raz czwarty z rzędu zmierzyła się z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. W poprzednich latach radziła sobie ze zmiennym szczęściem. W 2023 i 2025 roku była lepsza od odwiecznego rywala, a w 2024 roku otrzymała od niego bolesną lekcję, przegrywając z kretesem aż 1:4. Wspólnym mianownikiem tych spotkań były gole Robert Lewandowskiego. Polak w niedzielnym finale znalazł się w podstawowym składzie. Jego występ oceniły katalońskie media.

Tak ocenili Lewandowskiego. Katalonia zabrała głos

Lewandowski zdobył gola na 2:1 w końcówce pierwszej połowy. Meczu nie dokończył, bo w 66. minucie zastąpił go Ferran Torres. Jak spotkanie w wykonaniu Polaka oceniły katalońskie media?

"Był prawie niewidoczny, aż w końcówce pierwszej połowy wykorzystał podanie Pedriego i wykonał wspaniałe podcięcie nad Courtois. Miał niewiele miejsca i został zmieniony przez Ferrana Torresa, aby oszczędzić nogi" - ocenił go kataloński dziennik, "Sport", przyznając mu notę "7".

Niedzielne spotkanie było 167. meczem Lewandowskiego w barwach Barcelony. Szansa na kolejny występ już 15 stycznia. Tym razem Katalończycy zmierzą się z Racingiem Santander w ramach Pucharu Króla. Trzy dni później na stadionie w San Sebastian zagrają z Realem Sociedad.

W niedzielnym Superpucharze nie brakowało emocji. Do przerwy kibice zobaczyli aż cztery gole. Najpierw do siatki trafił Raphinha, a następnie wyrównał Vinicius. Na trafienie Lewandowskiego odpowiedział z kolei Gonzalo Garcia. W drugiej połowie trafienie na wagę triumfu zdobył Raphinha.

Lewandowski w trwającym sezonie La Liga zdobył dziewięć goli w 14 meczach. Skuteczniejsi w krajowych rozgrywkach są tylko trzej piłkarze: Kylian Mbappe (18 goli), Ferran Torres (11 goli), Vedat Muriqi (11 goli).