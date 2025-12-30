Grał w Ekstraklasie, może trafić do Barcelony! To nie żart

FC Barcelona w ostatnich tygodniach prezentuje wysoką formę. Od czasu listopadowej porażki z Chelsea w Lidze Mistrzów wygrała siedem meczów z rzędu. Z tego powodu mniej zaczęło się mówić o transferowych potrzebach ekipy Hansiego Flicka, ale zarówno kibice, jak i eksperci nie mają wątpliwości: Barca musi wzmocnić obronę. Szczególnie biorąc pod uwagę odejście latem Inigo Martineza, kontuzje Andreasa Christensena czy problemy mentalne Ronalda Araujo.

To ten obrońca trafi do Barcy? Jego ojciec zabrał głos

Jakiego środkowego obrońcę ściągnie Barca? W mediach bardzo często pojawiała się kandydatura Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund. Teraz jednak hiszpański "Sport" pisze o innym zawodniku z Bundesligi. To Luka Vusković, a więc gracz, który w 2024 roku był na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. Od sezonu 2025/2026 Chorwat błyszczy już w barwach Hamburgera SV, do którego został wypożyczony z Tottenhamu. Jego wartość na "Transfermarkt" jest oceniana na 40 mln euro.

"Zainteresowanie Barçy nie jest niczym nowym. Kierownictwo sportowe śledziło Vuskovica od jego początków w Hajduku Split, gdzie zadebiutował w pierwszym zespole w wieku 16 lat. W Barcy jego profil zawsze był szczególnie ceniony: lewonożny środkowy obrońca, dominujący w powietrzu (1,93 m), z dobrą umiejętnością gry piłką i umiejętnością pełnienia funkcji pivota. To wszechstronność bardzo ceniona w raportach skautów" - czytamy na portalu "Sportu".

Hiszpańska gazeta cytuje też Danijela Vuskovicia, ojca piłkarza. - Dzwonią, wielu właściwie dzwoni, ale nie zwracam na nich uwagi, bo wszystko samo się wyjaśni. Po prostu pozwalam temu toczyć się swoim biegiem. Są ludzie, którzy zajmują się wszystkim i od czasu do czasu nas informują - mówił o potencjalnym transferze zawodnika HSV.

Ojciec 18-latka dodał jeszcze: - Nie wiem, czy Tottenham widzi w nim przyszłego zawodnika, czy też byłby otwarty na transfer, gdyby otrzymał odpowiednią ofertę. Celem Lukasa jest obecnie odnieść sukces w HSV i zagrać na Mistrzostwach Świata z Chorwacją - podsumował Danijel Vusković.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra 3 stycznia. Jej rywalem będzie Espanyol.