Ronaldo zadziwił nawet szejków. Ten gadżet kosztował fortunę

Cristiano Ronaldo mimo blisko 41 lat, wciąż jest w doskonałej formie sportowej. Portugalczyk w sobotę (27 grudnia) zdobył dwie bramki w meczu ligowym, w którym jego Al Nassr wygrało 3:0 z Al Okhdood. Portugalczyk z 12 trafieniami przewodzi klasyfikacji strzelców, wspólnie z Joao Felixem. Ostatnio legendarny piłkarz błysnął też poza boiskiem.

Ronaldo pojawił się na gali Globe Soccer Awards. Skradł show prestiżowym zegarkiem

Cristiano Ronaldo był jednym z bohaterów gali Globe Soccer Awards. Portugalczyk zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza występującego na Bliskim Wschodzie. Legendarny zawodnik zazwyczaj zachwyca na boisku, tym razem zrobił wrażenie luksusowym zegarkiem.

Ronaldo skradł show modelem Patek Philippe Nautilus Chronograph. To prawdziwy klejnot sztuki zegarmistrzowskiej, wyceniany na około 770 000 dolarów. Portugalczyk eksponował rzadki gadżet podczas wydarzenia w Dubaju.

Ronaldo zaprezentował kolekcjonerski model. Nie znajdziemy go w sklepach

Zegarek zaprezentowany przez Ronaldo nie jest dostępny w sklepach. Jego produkcja jest limitowana i zazwyczaj wykonywana na zamówienie. Model Portugalczyka wykonano z 18-karatowego białego złota, z indeksami godzinowymi i wskazówkami wykonanymi z tego samego szlachetnego metalu. Pierścień oraz pasek są wysadzane diamentami. Ronaldo jest znany z pokazywania się z wyjątkowymi zegarkami. W jego kolekcji znajdują się m.in. Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial o wartości 1,56 mln euro, Franck Muller Cintree Curvex Tourbillon o wartości 1,38 mln euro czy Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition wyceniony na 920 tys. euro.

Cristiano Ronaldo mimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku wciąż doskonale wygląda na boisku. Portugalczyk dąży do przekroczenia bariery 1000 bramek w trakcie zawodowej kariery. Kolejną okazję na gole będzie mieć jeszcze w 2025 roku, Al Nassr zagra 30 grudnia z Al-Ettifaq.