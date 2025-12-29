Niepokojące wieści dla Lewandowskiego. Barcelona znalazła następcę. "Idealny"

Osiem goli i dwie asysty w 18 spotkaniach - tak wyglądają statystyki Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Trzeba powiedzieć wprost, nie są one zachwycające. Wpływ na nie ma nie tylko słabsza forma i mniej minut na murawie, ale i kontuzje. Zresztą cały 2025 rok nie był udany dla Polaka. Tak też uznali eksperci z IFFHS, którzy nie umieścili go ani w TOP 10 piłkarzy ostatnich 12 miesięcy, ani w najlepszej drużynie. Dodatkowo zbliża się dzień, w którym FC Barcelona, jak i sam napastnik będą musieli podjąć decyzję, co dalej ze współpracą. Ta obowiązuje tylko do końca czerwca 2026.

Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego. "Idealny"

Katalończycy powoli rozglądają się za następcą Lewandowskiego. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie dzienniki. Ba, władze klubu rzekomo znalazły już idealnego kandydata. Nie chodzi tylko o kwestie sportowe, ale przede wszystkim finansowe. Kontrakt tego napastnika wygasa z końcem sezonu, dlatego też Barcelona nie musiałaby wydać na niego ani centa. O kogo chodzi?

"Barcelona rusza po Dusana Vlahovicia" - czytamy. Jak donoszą dziennikarze, "klub podjął już działania mające na celu pozyskanie piłkarza". "Byłby idealnym następcą Lewandowskiego. (...) Barcelona zarzuciła sieć" - ujawnili. Katalończycy będą też chcieli skorzystać z konfliktu Juventusu z Serbem. Ten rzadko pojawia się na murawie (sześć goli i dwie asysty), jak jest zdrowy, i ewentualne przedłużenie umowy z Włochami wydaje się już niemożliwe. Transfer do Barcelony mógłby dać Vlahoviciowi wiele. Z pewnością z Katalończykami będzie miał większe szanse, by odnieść sukces, czy to na krajowym podwórku czy w Lidze Mistrzów.

Czy Lewandowski odegra kluczową rolę w nadchodzących tygodniach?

Póki co, Lewandowski pozostaje zawodnikiem Barcelony i do końca tego sezonu się to nie zmieni. Ostatnio Polak narzekał na kolejne problemy zdrowotne. Po przerwie na Święta Bożego Narodzenia wszystko powinno już wrócić do normy. Teraz przed Barceloną ważny czas. Będzie rywalizowała na kilku frontach. Już 3 stycznia zagra w lidze z Espanyolem, a cztery dni później stanie do obrony Superpucharu Hiszpanii.