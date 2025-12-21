Ależ popis Lewandowskiego z Villarrealem! Nie miał litości

Real Madryt w sobotni wieczór wygrywając u siebie 2:0 z Sevillą, zmniejszył straty do FC Barcelony do jednego punktu. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka będzie chciała odpowiedzieć i znów mieć cztery punkty przewagi w niedzielne popołudnie w hitowym, wyjazdowym starciu z trzecim zespołem ligi - Villarrealem.

Hiszpanie o godz. 6 rano napisali o Lewandowskim. "Prawdziwy ból głowy, utrapienie".

Hiszpański dziennik "AS" od rana rozpisuje się o Robercie Lewandowskim. O godz. 6.05 pojawił się na stronie artykuł o tytule: "Lewandowski, prawdziwy ból głowy dla Villarreal".

Dziennikarz Sergi de Juan podkreśla, że Lewandowski strzelił sześć goli w ośmiu meczach przeciwko Villarrealowi. Według niego teraz jednak Robert Lewandowski usiądzie na ławce rezerwowych, co jest doskonałą wiadomością dla kibiców Villarrealu.

"Polski napastnik w dwóch ostatnich meczach La Ligi nie zagrał ani minuty z Betisem i Osasuną i najprawdopodobniej też wyjdzie na ławkę rezerwowych z Villarrealem. To doskonała wiadomość dla kibiców Villarrealu, ponieważ polski napastnik jest dla nich prawdziwym utrapieniem" - pisze Sergi de Juan.

Przypomina on świetne liczby Lewandowskiego przeciwko drużynie Villarreal. Lewandowski pierwszy raz trafił do siatki przeciwko temu rywalowi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022, jeszcze grając w barwach Bayernu Monachium. W pierwszym sezonie występów w FC Barcelonie kapitan reprezentacji Polski strzelił dwa gole w meczu u siebie (3:0), a potem miał asystę przy trafieniu Pedriego w wygranym 1:0 starciu na Estadio de la Ceramica. W sezonie 2023/2024 Barcelona pokonała na wyjeździe Villarreal 4:3, a decydującego gola zdobył właśnie Lewandowski w 71. minucie. Potem miał asystę w przegranym pojedynku u siebie aż 3:5. Już pod wodzą Flicka Lewandowski zdobył dwie bramki we wrześniu ubiegłego roku, a FC Barcelona rozbiła Villarreal na wyjeździe aż 5:1.

Lewandowski w La Lidze ma osiem bramek i jest na czwartym miejscu wśród najlepszych strzelców. Do prowadzącego Kyliana Mbappe (Real Madryt) traci aż dziesięć goli, a do wicelidera - Ferrana Torresa - tylko trzy.

Początek meczu Villarreal - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.