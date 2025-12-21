Zawrzało w Hiszpanii. Oto co zrobił Vinicius po wygwizdaniu przez kibiców Realu

W sobotni wieczór (20 grudnia) Real Madryt pokonał na własnym boisku 2:0 Sevillę, w meczu 17. kolejki La Liga. Bramki dla Królewskich zdobywali Jude Bellingham i z rzutu karnego Kylian Mbappe. Mimo zwycięstwa fani Realu nie byli zadowoleni ze wszystkich swoich piłkarzy. Dostało się Viniciusowi, który podczas zejścia z murawy został wygwizdany przez trybuny Estadio Santiago Bernabeu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Mocna reakcja Viniciusa. Tym razem piłkarz poruszył fanów Królewskich na Instagramie

Vinicius Jr. jest znany z gwałtownych reakcji. Zawodnik wyraził swoje rozgoryczenie m.in. po zdjęciu przez trenera Alonso z boiska, w trakcie El Clasico z Barceloną. Tym razem Brazylijczyka zdenerwowały gwizdy kibiców Realu. Ofensywny piłkarz zareagował na sytuację w social mediach.

Brazylijczyk zmienił zdjęcie profilowe na Instagramie krótko po końcowym gwizdku sędziego w meczu Madryt-Sevilla. Vinicius usunął zdjęcie, na którym trzyma koszulkę Realu Madryt. Zastąpił je profilowym z meczu reprezentacji Brazylii. Na tym działania gwiazdy Królewskich w sieci się jednak nie kończą. Vinicius dodał też kilka zdjęć z meczu z Sevillą. W opisie umieścił trzy kropki.

Zobacz też: Flick wściekł się na decyzję FIFA. "To jakiś żart"

Trudny czas Viniciusa. Zawodnik ma napięte relacje z kibicami i Xabim

Hiszpańska "Marca" zwraca uwagę na trudny okres Viniciusa. Relacje zawodnika z kibicami i trenerem Xabim Alonso są dalekie od ideału. Punktem zwrotnym były jego gesty wobec szkoleniowca podczas El Clasico, to jednak tylko jeden z wielu incydentów, który nie spodobał się fanom Królewskich. Brazylijczyk wciąż nie przedłużył kończącego się w czerwcu, 2027 roku kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że to mogą być niełatwe negocjacje.

Real Madryt zakończył już grę w 2025 roku. Królewscy wrócą do rywalizacji 4 stycznia. Zagrają na własnym stadionie z Betisem. Podopieczni trenera Alonso zajmują drugie miejsce w tabeli, za plecami FC Barcelony. Vinicius w lidze zdobył dotychczas 5 goli, do których dorzucił 5 asyst.