Barcelona ma wielki dylemat. Gwiazda może odejść z klubu

Marcus Rashford "odżył" po transferze do FC Barcelony. Od początku sezonu zdobył trzy gole i dołożył pięć asyst. Anglik był wypychany z Manchesteru United, aż ostatecznie trafił do Blaugrany, dla której nie był pierwszym wyborem. Wcześniej Duma Katalonii chciał zakontraktować Nico Williamsa i Luisa Diaza, ale ci piłkarze wybrali inaczej.

FC Barcelona musi wybrać - Rashford albo wielki talent

Po udanych występach zaczęto się zastanawiać, czy FC Barcelona wykupi 27-latka. Teraz hiszpańskie media donoszą, że sprawa transferu Anglika może się skomplikować. Według "Mundo Deportivo" FC Barcelona obserwuje perełkę Dinama Zagrzeb - Cardoso Varelę. "Były piłkarz Porto, mający zaledwie 16 lat, jest bacznie obserwowany przez dyrektorów sportowych Barcy i robi duże postępy, osiągając już znakomite wyniki w swoim wieku zarówno w pierwszej drużynie Dinama, jak i w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii" - czytamy.

Według serwisu kwota transferu za młodego Portugalczyka ma wynosić około pięciu milionów euro. "Niedawno spotkał się również z Deco w Chorwacji ze swoim agentem, Andym Barą, który reprezentuje również Daniego Olmo i z którym dyrektor sportowy Barcy ma bardzo dobre relacje" - zaznaczono.

"MD" twierdzi, że przed podjęciem decyzji o zakontraktowaniu Cardoso, FC Barcelona chce zobaczyć, czy Rashford poczyni kolejne postępy. "Jeśli utrzyma obecny poziom, a kataloński klub zarezerwował opcję wykupu na zaledwie 30 milionów euro, logiczne jest, że Barca sprowadzi skrzydłowego" - napisano.

FC Barcelona musi się spieszyć, bo Cardoso Varela jest także obserwowany przez Chelsea. "The Blues obserwują portugalskiego piłkarza i mogą konkurować z Barceloną o jego transfer, jeśli kataloński klub ostatecznie zdecyduje się na jego transfer. Cardoso Varela ma kontrakt z Dinamem Zagrzeb do czerwca 2028 roku" - zakończono.