Agent Lewandowskiego przerwał milczenie. Ujawnił ws. przyszłości Polaka

Robert Lewandowski wciąż nie może być pewny o swoją przyszłość. Obecnie 37-latek rozgrywa czwarty sezon w FC Barcelonie, a więc ostatni przewidziany w umowie. Czy zostanie ona przedłużona? Dyrektor sportowy Deco deklarował, że decyzja nie została jeszcze podjęta. Część ekspertów twierdzi, że Polak nie może na to liczyć, dlatego więcej od niego gra w tym sezonie Ferran Torres. A to podsyciło tylko pogłoski o zbliżającym się transferze.

Wszyscy mówią o transferze Lewandowskiego. Agent zabrał głos. "W stu procentach pewien"

Polak ostatnio łączony był z AC Milanem. Wcześniej regularnie pojawiały się doniesienia o jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej. W końcu ustosunkował się do nich agent piłkarza Pini Zahavi w rozmowie z portalem 365scores. - Lewandowski jest w stu procentach pewien, że zostanie w Barcelonie do końca sezonu, jest szczęśliwy w klubie - zadeklarował.

Nadal nie wiadomo jednak, co będzie po sezonie. We wrześniu kataloński "Sport" sugerował, że arabskie zespoły oferowały mu zarobki na poziomie 100 mln euro rocznie. Lewandowski miał je jednak odrzucić. Sytuacja może się jednak zmienić, gdyby pozostał bez klubu. Tymczasem Zahavi twierdzi, że temat w ogóle nie istnieje. - Nie ma żadnych oficjalnych negocjacji z klubami saudyjskimi. W tej chwili nie ma żadnych ofert - wyjaśnił.

Izraelczyk potwierdził jedynie, że sytuacja Lewandowskiego pozostaje niepewna. - Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa latem 2026 roku i na razie nie ma w tej sprawie żadnych decyzji. Musimy poczekać i zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzących dniach - zakończył.

Do tej pory Lewandowski strzelił w tym sezonie dla FC Barcelony cztery gole i nie zaliczył żadnej asysty. Na koncie ma siedem meczów w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów.