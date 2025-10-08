Jeszcze niedawno nikt nie wyobrażał sobie Barcy bez Lewego na dziewiątce. Pod koniec poprzedniego sezonu Polaka zaczęły jednak męczyć problemy zdrowotne, które pojawiły się u niego też w sierpniu. W międzyczasie w klubie wzrosła pozycja Ferrana Torresa. Obecnie 37-latek nie jest już pewien miejsca w pierwszej jedenastce, a Hiszpanie są zdania, że prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu, który kończy się po obecnych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Deco zabrał głos ws. Lewego. Powiedział jasno

Hiszpańskie media w ostatnich miesiącach spekulowały również, gdzie może trafić Lewandowski. Najwięcej mówiło się o Arabii Saudyjskiej, ale ostatnio pojawił się nowy, ciekawy kierunek - AC Milan. Sam Polak ma jednak po cichu liczyć, że rozegra świetny sezon i przekona władze Barcy do przedłużenia umowy o kolejny rok. Teraz na ten temat wypowiedział się Deco.

- Nie będziemy rozmawiać o przedłużeniach w październiku. Idziemy krok po kroku. On jest jednym z najlepszych napastników ostatnich lat, gra na wysokim poziomie. Pomógł nam bardzo. Zdobywał ponad 40 bramek w sezonie, ale wszystko przeanalizujemy. Obecnie jest czas, żeby rozmawiać na temat powrotu kontuzjowanych piłkarzy - podkreślił Portugalczyk w "Mundo Deportivo". Po czym dodał: - Nie musisz mieć obsesji na temat dziewiątki.

Jak tłumaczy hiszpańska gazeta, Deco jest zdania, że w obecnym futbolu można stawiać na inne rozwiązania, co widać na przykładzie Ferrana Torresa, nominalnego skrzydłowego, który wszedł w rolę Lewandowskiego. Dyrektor sportowy Barcy wskazał też, że Ligę Mistrzów w poprzednim sezonie wygrało PSG, które również nie miało w podstawowym składzie klasycznej dziewiątki.

ZOBACZ TEŻ: Szczęsny mówi wprost, kto jest numerem jeden w bramce Barcelony

W najbliższym czasie piłkarzy czekają mecze w reprezentacjach. FC Barcelona kolejne spotkanie w La Liga rozegra 18 października z Gironą.