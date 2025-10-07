Europejski komisarz wściekły po decyzji UEFA. Chodzi o Barcelonę

W teorii UEFA nie powinna dopuszczać do tego, by mecze danej ligi odbywały się w innym kraju. Przynajmniej na razie będą jednak dwa wyjątki. Chodzi nie tylko o mecz Barcelony z Villarrealem, który ma się odbyć w USA, ale również o starcie Milanu z Como. Gracze włoskiej Serie A mają w lutym przyszłego roku zagościć w... Australii.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

UEFA wydała komunikat. Komisja Europejska z jasnym stanowiskiem

W oficjalnym komunikacie UEFA prezydent organizacji Aleksander Ceferin wyznał, że ta decyzja jest wyjątkowa i nie należy jej traktować jako ustanowienie precedensu. UEFA ma dbać o to, by piłka nożna była zakorzeniona w swoim lokalnym środowisku.

Stanowczo na temat meczów ligowych rozgrywanych poza granicami własnego państwa wypowiedział się Glenn Micallef. To przedstawiciel Komisji Europejskiej, który pełni funkcję komisarza ds. sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu.

"Z zadowoleniem przyjmuję jednoznaczne stanowisko UEFA przeciwko rozgrywaniu meczów lig krajowych za granicą oraz jasność, jaką wykazał się prezydent Aleksander Ceferin. Słuchali fanów, zwolenników i instytucji" - napisał na platformie X.

Trzeba pilnować sytuacji. Micallef ostrzega przed zdradą

Później Micallef ostrzegł działaczy UEFA, żeby więcej taka sytuacja z "eksportem" meczów ligowych za granicę się nie powtórzyła. Użył przy tym słowa "zdrada".

"Tak, dwa mecze mogą się odbyć na podstawie wyjątkowego zezwolenia, ale to dowodzi tylko jednego: eksport meczów ligowych za granicę to nie przyszłość. To zdrada. Kibice zasługują na to, żeby oglądać mecze swoich klubów na własnym boisku" - podkreślił Micallef.

"Piłka nożna jest częścią naszej kultury i tkanki społecznej, a rozgrywki lig krajowych odbywają się na ich własnych stadionach, z udziałem ich własnych kibiców. La Liga i Serie A mają jeszcze czas, aby posłuchać swoich fanów i przemyśleć te plany. Jeszcze nie jest za późno, żeby zrobić to, co słuszne: utrzymać grę tam, gdzie jej prawdziwe miejsce" - dodał.

Na sam koniec komisarz europejski po apelu do Włochów i Hiszpanów wyznał jeszcze, o co zamierza dbać w przyszłości. Wymienił kilka punktów.

Czytaj także: Grabara zabrał głos. Probierz zrównany z ziemią. "Brutalnie to zabrzmi"

"Jako europejski komisarz ds. sportu będę nadal opowiadał się za europejskim modelem sportu, który: pozostaje wierny swoim korzeniom kulturowym, chroni sprawiedliwość i solidarność, przyszłość stawia fanów w centrum uwagi. Sport należy do ludzi" - zakończył.