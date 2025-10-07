Co dalej z przyszłością Lewandowskiego w Barcelonie? Padają dwa nazwiska

Robert Lewandowski na początku rozpoczętego niedawno sezonu La Liga podlega rotacji. Rozpoczyna część meczów w podstawowym składzie, a w części ustępuje miejsca Ferranowi Torresowi. Okazuje się, że w Katalonii planują ofensywę transferową dotyczącą wzmocnienia linii ataku. Na agendzie pojawiło się nazwisko utalentowanego reprezentanta Niemiec. Tak uważa dziennikarz Sacha Tavolieri.

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

To on może być jednym z następców Lewandowskiego. Czekają na ruch Borussii

"FC Barcelona uważnie obserwuje Karima Adeyemiego. 23-letni niemiecki skrzydłowy, który ma kontrakt z Borussią Dortmund do 2027 roku, może stać się celem transferu przyszłego lata, jeśli jego obecny klub nie przedłuży kontraktu. Barcelona, poszukująca ofensywnych talentów, mogłaby spróbować szczęścia w tym transferze już w momencie otwarcia letniego okna transferowego" - poinformował na portalu sky-sport.ch.

Adeyemi od 2022 roku występuje w barwach dortmundzkiego klubu. Jest dziewięciokrotnym reprezentantem Niemiec, dla których do tej pory zdobył jednego gola. Co istotne - zna go Hansi Flick, który dał mu zadebiutować w drużynie narodowej. 5 września 2021 roku Adeyemi wystąpił w wygranym 6:1 meczu z Armenią. Trafił w nim do siatki.

Nowe wieści w sprawie przyszłości innego zawodnika przekazał zaś kataloński dziennik "Sport". Według informacji, do których dotarło to źródło w Katalonii nie wykluczają kolejnego wypożyczenia Marcusa Rashforda. W Barcelonie wiedzą, że mają przewagę negocjacyjną ze względu na aktualną sytuację piłkarza.

Zawodnik, który obecnie jest wypożyczony z Manchesteru United, zdaje się nie mieć przyszłości w klubie z północnej Anglii. Wszystko z powodu menedżera Rubena Amorima, który nie widzi go w swoim projekcie.

W Barcelonie są zadowoleni z dotychczasowych występów Rashforda i wierzą, że uda się obniżyć obecną klauzulę wykupu, która wynosi 30 milionów funtów.