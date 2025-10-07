Czerwony alarm przed mundialem w USA. "Nieakceptowalne"

Już zbyt długo nie mieliśmy mundialu, wokół którego nie byłoby dużych kontrowersji. W 2022 roku chociażby mistrzostwa świata organizował Katar, który posądzano o liczne łapówki, a na budowach stadionów ginęły tysiące robotników. Jeśli ktoś myślał, że przynajmniej w 2026 roku nie będzie większych obaw, a wszystko uda się zorganizować na tip top, ten potężnie się pomylił. Problemów nie brak, a jest ich może nawet i więcej niż kiedykolwiek.

Tysiące dolarów za bilety. A przecież sam bilet to nie wszystko

Dokładnie 2 października Internet wręcz zapłonął. Pojawiły się wówczas ceny wejściówek na mecze mistrzostw świata. Porażająco wręcz wysokie ceny. Na sam mecz otwarcia najtańsze bilety to koszt rzędu 745 dolarów (ok. 2700 zł), a najdroższe to nawet 2235 dolarów (ok. 8100 zł). To jednak i tak nic w porównaniu z finałem. Tam najtańsza wejściówka to 2030 dolarów (ok. 7500 zł), a najdroższa to nawet 6000 dolarów (ok. 21800 zł!). A mówimy tutaj tylko o samych biletach. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wszystkiego innego też będą wysokie.

Zdaniem wielu kibiców oraz ekspertów taki system faworyzuje fanów z USA, dla których koszty podróży i zakwaterowania będą dużo mniejsze. - 2030 dolarów za najtańszy bilet na finał to po prostu nieakceptowalna cena. Prawie dwukrotnie większa niż w Katarze. Połączmy to z zakwaterowaniem i dojazdem, a wyjdzie nam najdroższy mundial od dawna, być może w historii - powiedział Thomas Concannon, szef angielskiego kibicowskiego stowarzyszenia Football Supporters Association's England Fans' Embassy w rozmowie z telewizją BBC.

Wiza do USA? Kolejki będą potężne

Bilety to jednak jedynie wierzchołek góry lodowej. Na ten moment nie wiadomo, czy wszyscy fani, którzy zakupią bilety, zostaną w ogóle wpuszczeni do USA z uwagi na procesy wizowe. Rosja czy Katar przy okazji swoich mundiali zorganizowały specjalnie przyspieszone procedury wizowe tylko dla kibiców. USA czegoś takiego nie zrobiło. Ktoś, kto będzie chciał dostać się do Stanów z uwagi na mistrzostwa, trafi do tej samej kolejki, co ci, którzy po prostu chcą tam pojechać, z jakiegokolwiek powodu.

- Jeszcze długa droga przed nami, zanim będziemy na to wszystko gotowi. Obecna administracja skłaniała się w stronę większych limitów na podróżowanie. Dorzucaniu dodatkowych restrykcji. Proces wizowy w USA zresztą nigdy nie był zbyt przejrzysty ani efektywny - powiedział dla BBC Travis Murphy, były dyplomata Departamentu Stanu w USA.

Bezpieczeństwo, pogoda, Trump. Mnóstwo znaków zapytania

Kolejny aspekt to oczywiście bezpieczeństwo. Niedawny zamach na Charliego Kirka wzniecił dyskusję o bezpieczeństwie w USA. Nie mówiąc już o licznych strzelaninach w tym kraju, których tylko w 2024 roku było ponad 500. Do tego jeszcze dochodzi Donald Trump, grożący, że pozmienia miasta-gospodarzy mistrzostw, gdyż niektóre z nich są uznawane przez prezydenta za niebezpieczne. - Tam rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią - mówił o Seattle i San Francisco sam Donald Trump.

Mało? Klubowe Mistrzostwa Świata zorganizowane w tym roku jako próba generalna przed mundialem zwróciły uwagę na jeszcze jeden problem. Z tym akurat nic się zbytnio nie da zrobić. Chodzi o pogodę. Mnóstwo spotkań było przerywanych przez nawałnice, ulewne deszcze, burze. W wielu stanach USA aura bywa bardzo radykalna. Dodajmy, że KMŚ odbywało się w tym samym czerwcowo-lipcowym okresie, co w przyszłym roku mundial, więc jest realna obawa, że sytuacja może się powtórzyć.