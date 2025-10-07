To nie żart. Wyszło na jaw, jaki dług ma obecnie Barcelona

Nie od dziś wiadomo, że sytuacja finansowa FC Barcelony jest bardzo trudna. Swego czasu Joan Laporta musiał się sporo napocić i uruchomić dźwignie finansowe, by móc sprowadzać i rejestrować piłkarzy, z czym klub ma problemy do dziś, co potwierdzają kłopoty z początku tego sezonu, kiedy m.in. Wojciech Szczęsny nie mógł być w kadrze zespołu.

FC Barcelona udostępniła dokumentację finansową

Teraz klub udostępnił dokumentację finansową dotyczącą zamknięcia roku finansowego 2024/25 oraz budżet na sezon 2025/26 w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 19 października. Z komunikatu klubu wynika, że klub zamknął rok z dodatnim wynikiem netto (2 mln euro) drugi raz z rzędu.

"Zysk netto wyniósł 994 mln euro, pomimo zakończenia drugiego sezonu na Stadionie Olimpijskim Lluís Companys. Dobre wyniki sportowe i zaangażowanie kibiców zwiększyły przychody ze stadionu (+39 mln euro), a rekordowa frekwencja i wyniki komercyjne przyczyniły się do konsolidacji wzrostu" - czytamy.

Taki dług ma FC Barcelona

Co z długami? Według informacji klub zredukował zadłużenie do 469 mln euro, czyli o 90 mln względem poprzedniego roku. " Jeśli chodzi o wynagrodzenia, Barca generuje 54 proc. zwykłych przychodów, co stanowi wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sezonem i wyraźnie mieści się w granicach regulacji UEFA" - podkreślono.

"Redukcja długu i kontrola wynagrodzeń stawiają Barcelonę w silnej pozycji na nowy sezon. Jej budżet przekracza 1 miliard euro zwykłego dochodu, a klub spodziewa się utrzymać dodatnie wyniki trzeci rok z rzędu" - napisano w komunikacie.

Na ten sezon klub prognozuje 1,075 mld euro dochodów zwykłych, który będzie powiększony, jeśli klub wróci na Camp Nou. "Ten powrót zwiększy przychody ze stadionu o dodatkowe 50 mln euro, kontynuując pozytywny trend w zakresie sponsoringu i ustanawiając nowy rekord przychodów z merchandisingu, z celem osiągnięcia prawie 200 mln euro" - zakończono.