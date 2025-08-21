Szef FIFA wprost do Lewandowskiego. "To niesamowite"

Robert Lewandowski w wieku, w którym wielu jego kolegów znajduje się na emeryturze, wciąż gra w jednym z najlepszych klubów w Europie. Długowieczność Polaka jest niewiarygodna - już w poprzednim sezonie był najstarszym zawodnikiem FC Barcelony, a mimo tego uzbierał aż 42 bramki w 52 spotkaniach. "Lewy" ma być też kluczowym graczem Hansiego Flicka w rozgrywkach 2025/2026. Obecnie jest na finalnym etapie rehabilitacji po kontuzji dwugłowego uda.

Infantino zaskoczył polskich kibiców. Takie słowa o Lewym

37. urodziny Lewandowskiego nie przeszły bez echa w świecie futbolu. Życzenia złożyli mu nie tylko piłkarze FC Barcelony, ale jego byli koledzy z drużyny, a nawet najważniejszy działacz piłkarski na świecie. Oto co Gianni Infantino napisał w czwartek na Instagramie:

- Nie przestałeś strzelać goli i nie przestałeś zdobywać trofeów. Wszystkiego najlepszego. Pamiętam, jak spotkałem cię na ceremonii rozdania nagród FIFA, kiedy zostałeś uznany najlepszym zawodnikiem. To była pamiętna interakcja. Kolejnego roku znowu otrzymałeś to wyróżnienie, cementując swój status jako jednego z najlepszych napastników w historii futbolu. To niesamowite, że wciąż utrzymujesz swoje niesamowite standardy. Powodzenia w nadchodzącym sezonie i do zobaczenia wkrótce - zakończył 55-letni przewodniczący FIFA.

Robert Lewandowski seniorską karierę rozpoczął w 2005 roku w barwach Delty Warszawa. Od tamtego czasu m.in. trzynastokrotnie sięgał po ligowe tytuły - z Lechem Poznań, Borussią Dortmund, Bayernem Monachium i FC Barceloną - a w 2020 roku wygrał Ligę Mistrzów. Z ponad 700 golami na koncie jest jednym z najlepszych strzelców w historii piłki nożnej.