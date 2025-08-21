Powrót na stronę główną
Tak gwiazdor Barcelony potraktował Lewandowskiego
21 sierpnia Robert Lewandowski skończył 37 lat. Życzenia w tym wyjątkowym dla niego dniu napływają z całego świata. Nie zapomnieli o nim także koledzy z FC Barcelony. Jako pierwsi złożyli mu je Marcus Rashford i Gavi. Oto co napisali.
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski skończył w czwartek 37 lat. Mimo zaawansowanego - jak na piłkarza - wieku, Polak wciąż jest bardzo wartościową postacią FC Barcelony i często w pojedynkę jest w stanie zadecydować o losach spotkań. Nic więc dziwnego, że z całego świata zaczęły spływać życzenia.

Piłkarze FC Barcelony złożyli życzenia Robertowi Lewandowskiemu

Sam zawodnik zamieścił urodzinowy post na Instagramie, w którym napisał: "Kolejny rok starszy, ale czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. Dziękuję wszystkim za niezliczone życzenia urodzinowe i za to, że jesteście ze mną na każdym kroku tej podróży, zarówno na boisku, jak i poza nim. Wasze wsparcie znaczy więcej niż słowa. Oby następny rozdział był jeszcze lepszy!" - napisał.

 

Życzenia złożyli mu także klubowi koledzy. Jako pierwszy relację na Instagramie umieścił nowy kolega Roberta Lewandowskiego - Marcus Rashford, który zamieścił wspólne zdjęcie z treningu z podpisem "wszystkiego najlepszego".

Chwilę później relację dodał Gavi, który napisał "Wszystkiego najlepszego, braciszku!". Takie same życzenia Polak złożył młodszemu koledze 5 sierpnia, kiedy ten miał urodziny.

Życzenia urodzinowe dla Roberta Lewandowskiego
Życzenia urodzinowe dla Roberta LewandowskiegoScreen - Instagram/RL9

Wyjątkowe życzenia od Anny Lewandowskiej

Życzenia Robertowi Lewandowskiemu złożyły także siostra - Milena oraz żona - Anna, która zamieściła oddzielny post ze zdjęciami. "Wszystkiego najlepszego kochanie. Kolejny rok starszy, jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy. Zawsze jestem z ciebie dumna!" - napisała, dodając dwa wspólne zdjęcia.

Największe profile w serwisie X z okazji urodzin wymieniły sukcesy Roberta Lewandowskiego, który 981 meczach kariery zdobył 695 goli i zaliczył 190 asyst. W tym czasie cieszył się ze zdobycia tytułu Ligi Mistrzów, Klubowych Mistrzostw Świata, Superpucharu Europy, La Liga, 10 tytułów mistrza Niemiec, czterech Pucharów Niemiec, sześciu superpucharów Niemiec, mistrzostwa, pucharu i superpucharu Polski.

 

