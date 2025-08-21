Tak gwiazdor Barcelony potraktował Lewandowskiego

Robert Lewandowski skończył w czwartek 37 lat. Mimo zaawansowanego - jak na piłkarza - wieku, Polak wciąż jest bardzo wartościową postacią FC Barcelony i często w pojedynkę jest w stanie zadecydować o losach spotkań. Nic więc dziwnego, że z całego świata zaczęły spływać życzenia.
Sam zawodnik zamieścił urodzinowy post na Instagramie, w którym napisał: "Kolejny rok starszy, ale czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. Dziękuję wszystkim za niezliczone życzenia urodzinowe i za to, że jesteście ze mną na każdym kroku tej podróży, zarówno na boisku, jak i poza nim. Wasze wsparcie znaczy więcej niż słowa. Oby następny rozdział był jeszcze lepszy!" - napisał.
Życzenia złożyli mu także klubowi koledzy. Jako pierwszy relację na Instagramie umieścił nowy kolega Roberta Lewandowskiego - Marcus Rashford, który zamieścił wspólne zdjęcie z treningu z podpisem "wszystkiego najlepszego".
Chwilę później relację dodał Gavi, który napisał "Wszystkiego najlepszego, braciszku!". Takie same życzenia Polak złożył młodszemu koledze 5 sierpnia, kiedy ten miał urodziny.
Zobacz też: Lewandowski pokazał, na co go stać! Tak "ośmieszył" kolegę z drużyny
Życzenia Robertowi Lewandowskiemu złożyły także siostra - Milena oraz żona - Anna, która zamieściła oddzielny post ze zdjęciami. "Wszystkiego najlepszego kochanie. Kolejny rok starszy, jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy. Zawsze jestem z ciebie dumna!" - napisała, dodając dwa wspólne zdjęcia.
Największe profile w serwisie X z okazji urodzin wymieniły sukcesy Roberta Lewandowskiego, który 981 meczach kariery zdobył 695 goli i zaliczył 190 asyst. W tym czasie cieszył się ze zdobycia tytułu Ligi Mistrzów, Klubowych Mistrzostw Świata, Superpucharu Europy, La Liga, 10 tytułów mistrza Niemiec, czterech Pucharów Niemiec, sześciu superpucharów Niemiec, mistrzostwa, pucharu i superpucharu Polski.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!