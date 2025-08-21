Jest komunikat ws. Lewandowskiego. Drugie zdanie przykuwa uwagę

FC Barcelona ma za sobą pierwsze oficjalne spotkanie w ramach sezonu 2025/2026. W ubiegłą sobotę ekipa Hansiego Flicka pokonała na wyjeździe RCD Mallorca 3:0. W tamtym meczu nie grał Robert Lewandowski, który leczył kontuzję dwugłowego uda. Początkowo mówiło się, że z jej powodu Polaka nie zobaczymy już na boisku w sierpniu, ale obecnie prognozy są znacznie bardziej optymistyczne.

Urodziny Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona przekazuje nowe informacje

Lewandowski wrócił w czwartek do pełnoprawnych treningów z resztą drużyny. Przy okazji obchodził też 37. urodziny. Z tego powodu FC Barcelona opublikowała krótki komunikat na oficjalnej stronie:

"Kolejna dzień treningowy przybliża nas do drugiego ligowego spotkania w sezonie. Głównym punktem uwagi w czwartek w kompleksie Ciutat Esportiva był Robert Lewandowski, który trenował z kolegami i jest na finalnym etapie swojej rehabilitacji. Tego dnia, 21 sierpnia, obchodzi 37. urodziny, co naturalnie znaczyło tradycyjne uroczystości w gronie zespołu, żeby celebrować to wydarzenie" - czytamy.

Warto zwrócić uwagę na drugie zdanie w komunikacie Barcy - Lewy ma być na "finalnym etapie swojej rehabilitacji", co wyraźnie sugeruje, że Hansi Flick spodziewa się jego rychłego powrotu na boisku. Nie można wykluczyć, że Polak weźmie udział już w najbliższym ligowym spotkaniu. W sobotę mistrz Hiszpanii podejmie Levante, czyli beniaminka, który w pierwszej kolejce La Liga przegrał 1:2 z Alaves.

Robert Lewandowski zawodnikiem FC Barcelony jest od 2022 roku. Dotychczas w jej barwach zagrał 160 meczach, w których zdobył 104 bramki.