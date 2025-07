To dlatego ter Stegen poszedł na wojnę z Barceloną. "Akt samoobrony"

Marc-Andre ter Stegen ma za sobą być może najtrudniejszy rok w zawodowej karierze. Rozpoczął go w roli kapitana FC Barcelony. Opaskę dostał tuż po przyjściu do klubu Hansiego Flicka, swojego rodaka. Długo się jednak nie nacieszył tą funkcją. Poważna kontuzja wyeliminowała go z gry praktycznie do końca sezonu. Barcelona sprowadziła Wojciecha Szczęsnego, który z czasem wygryzł Inakiego Penę. Ter Stegen musiał się zaś obejść smakiem. Wygląda na to, że nie ma przyszłości w Katalonii.

Katalończycy trąbią o ter Stegenie. "Żal wynikający..."

"Marc-Andre ter Stegen zdecydował się opublikować oświadczenie na temat czasu swojej kontuzji nie tylko ze względu na żal wynikający z poczucia lekceważenia przez niektóre osoby w klubie lub jako zwykły akt samoobrony, ale także jako bezpośrednią odpowiedź na podejrzenia, że zarząd uciekł się do tej samej strategii, którą zastosował w tym czasie w stosunku do Frenkiego de Jonga" - pisze kataloński dziennik "Sport".

Według doniesień katalońskich mediów holenderski pomocnik dostał niegdyś sugestię, żeby pomóc klubowi ze swoim odejściem. Ter Stegen ma uważać, że podobnie postąpiono z nim. "Część kampanii #TerStegenOut była napędza z samego klubu" - czytamy.

Co więcej, niemiecki bramkarz miał nawet podejrzewać, że niektórzy zachowanie w ostatnich tygodniach mieli zostać poproszeni - tak jak miało to być w przypadku de Jonga - o pomoc i opisywanie sytuacji ter Stegena w taki sposób, aby ułatwić jego odejście z klubu.

Doświadczony Niemiec od 2014 roku gra dla FC Barcelony. W jej barwach wystąpił 422 razy, przepuszczając 416 goli i 175 razy grając na zero z tyłu. To 44-krotny reprezentant Niemiec.