To się dzieje. Flick ma, czego chciał. Transferowy hit Barcelony!

FC Barcelona sposobi się do nowego sezonu, w którym z pewnością chciałaby nawiązać do sukcesu minionych rozgrywek. Wygrała w nich wszystko, co było do wygrania na krajowym podwórku. W Lidze Mistrzów doszła do półfinału. Wygląda na to, że Hansi Flick za moment będzie miał do dyspozycji znanego piłkarza.

Hit nad hity. Gwiazda Manchesteru United zagra w Barcelonie

"Barca zdecydowała się podpisać kontrakt z 27-letnim Marcusem Rashfordem, aby wzmocnić swoją linię ataku tego lata. Po 'nie' Nico Williamsa i wysokich żądaniach Liverpoolu za Luisa Diaza - jak donosi MD, Barca nie chciała przekroczyć 60 milionów, podczas gdy Bayern oferuje już ponad 67 milionów - Barca zdecydowanie wybrała Marcusa Rashforda, trzeciego na liście, który wykazał największe zainteresowanie grą na Spotify Camp Nou, z ciągłymi ukłonami w stronę drużyny i jej gwiazd" - pisze kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Wcześniej informacje o możliwych przenosinach zawodnika Manchesteru United kolportowali dziennikarze znani z obwieszczania transferowych sensacji - David Ornstein i Fabrizio Romano.

"Mundo Deportivo" przekonuje, że cała operacja związana z przenosinami Rashforda - te miałyby się odbyć na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, o czym informowali wyżej wspomnieni dziennikarze - zostanie przeprowadzona bardzo szybko. Już w niedzielny poranek Rashford ma przylecieć do Barcelony, by w poniedziałek przejść testy medyczne i zostać zaprezentowanym we wtorek. Z zawodnikiem miał już też rozmawiać Hansi Flick i wyjaśnił mu swój projekt.

Marcus Rashford całą dotychczasową karierę spędził w Manchesterze United, którego jest wychowankiem. Wyjątek stanowi ostatnie pół roku. Był wówczas wypożyczony do Aston Villi. Sytuacja skrzydłowego na Old Trafford zmieniła się, gdy do klubu trafił Ruben Amorim. Mimo początkowego, bardzo dobrego startu, 27-latek został odsunięty od drużyny po meczu z Viktorią Pilzno i nie uwzględniano go w planach na przyszłość. Amorim, próbujący odbudować dawną chwałę Manchesteru, jasno dał do zrozumienia, że nie widzi miejsca dla reprezentanta Anglii.

Marcus Rashford będzie 12. piłkarzem z Anglii, który zagra w Barcelonie. Ostatnim, jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, był Gary Lineker, który w Katalonii rozegrał 138 meczów i zdobył w nich 51 goli.