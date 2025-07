Znany piłkarz wywołał potężny skandal. Wystarczyło jedno nagranie

Javier Chicharito to jeden z najsłynniejszych meksykańskich piłkarzy. Kibice w Europie znają go przede wszystkim z występów w Manchesterze United i Realu Madryt. W swoim CV ma również Bayer Leverkusen, West Ham United i Sevillę. W 2020 roku wyjechał z Europy, by grać w LA Galaxy. W 2024 roku wrócił do Meksyku, do drużyny Chivas gdzie stawiał swoje pierwsze kroki i skąd w 2010 roku trafił do Manchesteru. Oczywiście grał też dla reprezentacji Meksyku. Zanotował 109 występów (52 gole i 13 asyst), ostatni z nich w 2019 roku. Mimo 37 lat na karku dalej pozostaje czynnym piłkarzem.

Chicharito przekroczył granicę. Tego już nie cofnie

Kibice w Europie mogli go nieco stracić z radarów, ale ten postanowił o sobie przypomnieć. Niestety w niezbyt wyszukany sposób. Chicharito "popisał" się dość kontrowersyjnym spojrzeniem na relacje damsko-męskie w swoich nagraniach na Instagramie. Jak pisze portal klix.ba, oskarżył kobiety o "wykorzenianie męskości" i wezwał je do "powrotu do ich naturalnych ról", czyli według niego do "wychowywania, sprzątania i utrzymywania domu".

- Kobiety, ponosicie porażkę. Niszczycie męskość, uwrażliwiając społeczeństwo. Odkryjcie w sobie kobiecą energię – pielęgnujcie, troszczcie się, pomnażajcie, sprzątajcie, dbajcie o dom, który jest dla nas, mężczyzn, najcenniejszym miejscem – powiedział w jednym z nagrań.

- Chcesz mężczyzny, który się o ciebie troszczy, ale dla ciebie sprzątanie to patriarchat i opresja? Ciekawe - wypalił w innym filmie.

Dostało się jednak też mężczyznom. Stwierdził, że oni również "ponoszą porażki", obwiniając ich o brak zaangażowania i odpowiedzialności. Dodał jednak, że ci żyją w strachu przed wyrażaniem swoich uczuć z powodu, jak to ujął, prób "wykorzenienia męskości".

Oczywiście Chicharito wywołał burzę swoimi wypowiedziami. "Daj spokój, Javier, smutno cię widzieć w takim stanie. Proszę, przestań", "Uważanie sprzątania i utrzymywania domu w czystości za szczyt kobiecej tożsamości nie jest wyrazem szacunku, lecz ograniczeniem" - to tylko niektóre z komentarzy, które przywołuje klix.ba. "Wygląda na to, że wstąpił do sekty i głosi to, czego się nauczył" - to inny komentarz, pod jego filmem na Instagramie.

Dziennikarze przypominają, że Hernandez sam jest rozwiedziony. W 2021 roku rozstał się z modelką Sarą Koha. Sam przyznał, że nie był najlepszym partnerem i ojcem, czego konsekwencją był nie tylko rozwód, ale i rozłąka z dziećmi. - Nie byłem mężczyzną, jakim chciałem być. Byłem przerażony, gdy uświadomiłem sobie, że małżeństwo nie jest tym, czym miało być - powiedział w jednym z wywiadów.