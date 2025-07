Media: Klub Ekstraklasy chce napastnika giganta Serie A. To byłby hit nad hity!

Widzew Łódź pozostaje bardzo aktywny w tegorocznym okienku transferowym. Do zespołu trafili już m.in. Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere, Angel Baena czy Maciej Kikolski. Na tym jednak nie koniec. Jak poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk, klub pracuje nad zdecydowanie największym transferem tego lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Włodarczyk odpalił bombę ws. Widzewa. "Absolutny hit"

W sobotę na platformie X opublikował zaskakujący post. - Widzew Łódź jest zainteresowany Olą Solbakkenem z AS Romy! Mindaugas Nicolicius (dyrektor sportowy Widzewa - red.) rozpoczął rozmowy z jego agentem. Na dziś Norweg jest mało realnym tematem, ale Widzew jest gotowy poczekać na rozwój sytuacji 26-latka. To byłby absolutny hit okna - napisał.

Gdyby transfer doszedł jednak do skutku, mielibyśmy do czynienia z niebywałą historią. Solbakken od 2023 r. jest napastnikiem AS Romy, gdzie trafił z norweskiego Bodo/Glimt. We włoskim gigancie nie odegrał dotąd znaczącej roli. Rozegrał raptem 15 spotkań, w których strzelił gola i zaliczył dwie asysty. Ostatnie lata spędził głównie na wypożyczeniach w Olympiakosie Pireus, Urawie Red Diamonds, a ostatnio w Empoli. W poprzednim sezonie rozegrał 21 spotkań na poziomie Serie A, ale nie zdobył ani jednej bramki.

Mimo to wciąż mówimy o zawodniku ze sporym potencjałem, o znakomitych warunkach fizycznych (1,89 m wzrostu) i 11-krotnym reprezentancie Norwegii. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 2,3 mln euro. Kontrakt 26-latka z Romą obowiązuje do końca czerwca 2027 r.

Pytanie tylko, czy Widzew rzeczywiście ma szanse, by przekonać do siebie norweskiego napastnika. Nie jest tajemnicą, że łodzianie szukają kandydata do obsady tej pozycji. Wcześniej nie udało im się sprowadzić Angela Rodado, który przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków. Ostatnio okazało się natomiast, że raczej nie będą też w stanie ściągnąć Dawida Kownackiego z Werderu Brema. Jak na razie dołączył do nich były napastnik GKS-u Katowice Sebastian Bergier.