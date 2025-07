To już potwierdzone! "Ochroniarz Messiego" dołącza do Interu Miami

Lionel Messi od dwóch lat jest piłkarzem Interu Miami. Transfer Argentyńczyka szybko pociągnął za sobą następne. Wkrótce do klubu z Florydy przyszli m.in. Luis Suarez, Jordi Alba czy Sergio Busquets, a więc byli koledzy Messiego z czasów gry w FC Barcelonie. Inny partner z tej drużyny, a także reprezentacji Argentyny - Javier Mascherano jest natomiast głównym trenerem Interu. Na tym jednak nie koniec.

Media: Rodrigo de Paul dołączy do klubu Messiego. "Potwierdzone"

Jak poinformował dziennikarz argentyńskiego TyC Sports, Gaston Edul, kolejnym wzmocnieniem ekipy z Miami ma być Rodrigo de Paul. - Potwierdzone. Rodrigo de Paul zostanie nowym piłkarzem Interu Miami. Podpisze czteroletni kontrakt i nawet nie rozpocznie treningów przedsezonowych z Atletico Madryt - ogłosił na platformie X.

Wiadomość potwierdził także włoski dziennikarz, znakomicie zorientowany na rynku transferowym, Fabrizio Romano. - Inter Miami jest bliski podpisania umowy z Rodrigo de Paulem! Atletico Madryt zaakceptowało propozycję. Rozmowy były już zaawansowane, o czym informowaliśmy w zeszłym tygodniu, a umowa między klubami jest już prawie sfinalizowana. Ostateczne szczegóły czteroletniej umowy de Paula są ustalane… i wtedy here we go! - napisał.

Mistrz świata opuszcza Atletico Madryt? Woli grać z Messim

Co prawda Rodrigo de Paul nie miał okazji grać z Lionelem Messim w FC Barcelonie, ale panowie znają się doskonale z występów w kadrze Argentyny. Obaj bronią jej barw do teraz. W 2022 r. wspólnie sięgnęli po tytuł mistrzów świata w Katarze, podczas których defensywny pomocnik został nazwany "ochroniarzem Messiego", gdyż nie ustępował go na krok. W sumie de Paul w narodowych barwach zagrał 78 razy i strzelił dwa gole.

Obecnie 31-letni pomocnik pozostaje graczem Atletico Madryt, gdzie spędził cztery ostatnie sezony. Poprzedni zakończył z dorobkiem trzech bramek i 10 asyst w 53 występach. Jego umowa miała obowiązywać jeszcze przez rok. Wygląda jednak na to, że klub ze stolicy Hiszpanii zdecyduje się go sprzedać. Ewentualnej kwoty transferu jednak nie podano. Portal branżowy Transfermarkt.de wycenia wartość de Paula na kwotę 25 mln euro.