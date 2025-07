Oto kogo zatrudnia Kulesza. Były piłkarz Urbana mówi o nim całą prawdę

Jesteśmy coraz bliżej zakończenia sagi związanej z poszukiwaniem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. 12 czerwca br. Michał Probierz podał się do dymisji po porażce 1:2 z Finlandią, a Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania nowego selekcjonera. Wszystko wskazuje na to, że następcą Probierza zostanie Jan Urban. To będzie krótkoterminowa współpraca, o czym świadczy fakt, że kontrakt ma być podpisany do końca eliminacji MŚ 2026.

Były bramkarz Lecha wspomina Jana Urbana. "Bardzo dobry wybór dla Polski"

Jasmin Burić rozmawiał z Kanałem Sportowym o wyborze Urbana na nowego selekcjonera Polaków. Ten duet miał okazję ze sobą pracować w Lechu Poznań w latach 2015-2016. - Mogę powiedzieć, że to bardzo dobry wybór. Trener Urban już wcześniej zasługiwał na tę szansę. Trener Urban to jest taki spokojny gość, fajny, otwarty, ale z charyzmą. Potrafi rządzić zawodnikami. Bardzo dobry wybór w tym momencie dla Polski - powiedział.

Jaki faktycznie jest Urban w szatni w stosunku do piłkarzy? - Jak jest potrzebna twarda ręka, to on ją pokaże. Jak jesteś selekcjonerem, to musisz też umieć być miękki. Na kadrze grają najlepsi zawodnicy w kraju, ale oni potrzebują też dużo luzu, bo na nich ciąży wielka presja w Polsce i myślę, że trener Urban sobie z tym poradzi. Ma bardzo dobry wpływ na zawodników. Jest bardzo blisko swoich piłkarzy i umie ich rozluźnić - dodaje Burić.

Bramkarz Zagłębia Lubin wspomniał też czasy współpracy z Urbanem. Jego słowa mogą być pewną podpowiedzią, jak może grać reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera.- Ja pamiętam, jak byliśmy razem w Lechu, to ćwiczyliśmy dużo podań między liniami, chcieliśmy grać w piłkę po ziemi, taką piłkę bardzo techniczną - podsumował Burić.

Urban objął Lecha Poznań 12 października 2015 r. i zaczął od remisu 2:2 z Ruchem Chorzów. Potem Lech wygrał 2:1 z Fiorentiną w fazie grupowej Ligi Europy na Stadio Artemio Franchi po golach Dawida Kownackiego i Macieja Gajosa. Urban został zwolniony z Lecha 29 sierpnia 2016 r., gdy klub z Wielkopolski wygrał tylko dwa z siedmiu meczów w Ekstraklasie.

Urban rozpocznie pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski na przełomie sierpnia i września, kiedy to zacznie się zgrupowanie kadry. W tym czasie Biało-Czerwoni zagrają z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.