Cristiano Ronaldo reaguje na śmierć Diogo Joty. Kilka słów prawdy

W nocy ze środy na czwartek, a dokładniej o godz. 1:30, doszło do wypadku samochodowego w Zamorze, na 65 kilometrze drogi A-52. Diogo Jota i brat Andre jechali samochodem i wypadli z drogi. Potem wybuchł pożar, a pojazd stanął w płomieniach. Ogień przeniósł się też na tamtejszą roślinność. Władze prowincji Zamora przekazały w komunikacie, że obie osoby zginęły. W wieku 28 lat zginął Diogo Jota, piłkarz Liverpoolu i reprezentant Portugalii. Cały piłkarski świat pogrążył się w żałobie.

Tak Cristiano Ronaldo pożegnał Diogo Jotę. "To nie ma sensu"

Na samym początku wieści o śmierci Joty pojawiły się w hiszpańskich i portugalskich mediach, a potem te informacje zostały potwierdzone przez Liverpool, który złożył kondolencje najbliższym Portugalczyka. Słowa wsparcia spływały także od kolegów Joty z reprezentacji Portugalii. W tym gronie oczywiście był Cristiano Ronaldo, który niemal idealnie podsumował to, co w tej chwili mogą czuć fani piłki nożnej.

"To nie ma sensu. Jeszcze niedawno byliśmy razem w reprezentacji, niedawno się ożeniłeś. Twojej rodzinie, żonie i dzieciom przesyłam wyrazy współczucia i życzę im całej siły z tego świata. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo i Andre. Wszyscy będziemy za wami tęsknić" - napisał Ronaldo w mediach społecznościowych, żegnając swojego rodaka.

Jota zadebiutował w reprezentacji Portugalii 14 listopada 2019 r., kiedy jej selekcjonerem był jeszcze Fernando Santos. Od tamtej pory Jota wystąpił w 49 meczach w narodowych barwach, w których strzelił 14 goli i zanotował 12 asyst. Jota był częścią kadry Portugalii na Euro 2020 i 2024. Ze względu na uraz łydki Joty zabrakło na mistrzostwach świata w 2022 r. Jota wygrał też dwie edycje Ligi Narodów z Portugalią, odpowiednio w 2019 i 2025 r.

BBC podaje większe szczegóły tragedii z Jotą. Lamborghini prowadzone przez piłkarza wypadło z drogi z powodu pęknięcia opony podczas wyprzedzania innego samochodu. To potem wywołało całą tragedię.

Jota znakomicie wszedł do Liverpoolu. Zrobił to jako pierwszy od 27 lat

Media wspominają, że w 2020 r. Jota znakomicie wszedł do Liverpoolu i rzucił rękawice ofensywnemu tercetowi Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah. "Takiego wejścia do Liverpoolu nie miał nikt od 27 lat i popisów Robbiego Fowlera. Portugalczyk znakomicie pasuje do układanki Juergena Kloppa, jest przydatny na każdej pozycji w ofensywie" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

W trakcie piłkarskiej kariery Jota grał w barwach Pacos Ferreira (2013-2016), Atletico Madryt (2016-2018), FC Porto (2016-2017), Wolverhampton (2017-2020) i Liverpoolu (2020-2025). To własnie w barwach tego ostatniego zespołu Jota wygrał mistrzostwo Anglii, FA Cup i dwa Puchary Ligi Angielskiej.