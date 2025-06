Rewolucja w bramce Barcelony. To tam ma trafić rywal Szczęsnego

Wygląda na to, że latem w Barcelonie dojdzie do prawdziwej rewolucji między słupkami. Klub już pozyskał Joana Garcię, Fabrizio Romano informował o roli przewidzianej dla Wojciecha Szczęsnego. Czy w tej układance jest miejsce dla kogoś takiego jak Inaki Pena? Wygląda na to, że nie. Katalońskie media poinformowały o klubach zainteresowanych transferem 26-letniego bramkarza.