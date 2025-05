Wszyscy skreślili go po jednym meczu. Będzie wielki powrót do kadry Probierza

- Zostawmy tego chłopaka, bo naprawdę robimy mu krzywdę, w ogóle o nim rozmawiając. To jest przyszłość polskiej piłki, ale nie dzisiaj - mówił Marek Koźmiński po październikowym zgrupowaniu Biało-Czerwonych, podczas którego na murawie zadebiutował Maxi Oyedele. Zagrał zarówno z Portugalią (1:3), jak i z Chorwacją (3:3).

I choć Michał Probierz twierdził, że jest z niego zadowolony, to kibice i eksperci już za bardzo nie byli. Szczególnie skrytykowali go za występ z ekipą, w której gwiazdą jest Cristiano Ronaldo. "Nie pamiętam debiutu zawodnika, który przeszedłby tak obojętnie obok meczu", "Wszyscy patrzyli, kim jest wynalazek Probierza i zobaczyli gościa, którzy przetruchtał mecz, jakby to był Las Kabacki, a nie Stadion Narodowy" - mówili. Niewykluczone jednak, że wkrótce dojdzie do zwrotu w sprawie Oyedele i reprezentacji.

Media: Maxi Oyedele zostanie powołany na czerwcowe mecze kadry. "To nie powinno nikogo szokować"

Po wspomnianych meczach Oyedele opuścił dwa kolejne zgrupowania. W listopadzie nie mógł być powołany z powodu kontuzji, a w marcu trener po prostu na niego nie postawił. W ostatnim czasie Polak prezentuje się bardzo dobrze w rywalizacji klubowej - wystąpił w 23 meczach, zaliczając jedną asystę. Ba, pojawiły się nawet plotki, że zgłosił się po niego Szachtar Donieck i miał rzekomo zaproponować aż sześć milionów euro za młodego piłkarza. Ostatecznie ukraiński klub zdementował plotki.

Tak czy inaczej, Oyedele prezentuje się przyzwoicie i zdaniem Piotra Wołosika z "Przeglądu Sportowego Onet", otrzyma on powołanie na czerwcowe zgrupowanie. - Do kadry wróci Maxi Oyedele - zaczął dziennikarz w programie "Ofensywni" na YouTubie. - Też to nie powinno nikogo szokować ani dziwić, bo w formie był ostatnio takiej, że mógł przez moment iść śladami Roberta Lewandowskiego. Pamiętasz, jak [Robert, przyp. red.] był przymierzany za wielkie pieniądze do Szachtara Donieck? A Maxi też był do tego samego klubu przymierzany, też za ogromne pieniądze - podkreślał.

Kluczowy mecz przed Polską, a wcześniej sparing

O tym, czy ostatecznie Probierz powoła Oyedele, przekonamy się za kilka dni. Portal Weszlo informował, że lista osób zaproszonych na czerwcowe zgrupowanie pojawi się 27 maja. Z kim Polska zmierzy się w najbliższych spotkaniach?

6 czerwca rozegra mecz towarzyski, a jej rywalem będzie Mołdawia. Natomiast cztery dni później Biało-Czerwoni zagrają z Finlandią. I będzie to mecz o stawkę, bo w ramach trzeciej kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026. Po dwóch spotkaniach nasza reprezentacja prowadzi w tabeli z kompletem punktów.