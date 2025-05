Grał dla Niemiec i Borussii, a teraz tak podsumował Lewandowskiego. "Szkoda"

Robert Lewandowski od 2022 roku występuje w FC Barcelonie. Polak szybko stał się gwiazdą całej La Ligi i regularnie trafia do siatki. Nie inaczej jest również i w tym sezonie. Napastnik jest w świetnej formie i do tej pory rozegrał łącznie 49 meczów, w których strzelił 40 goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Goncalo Feio zostanie w Legii Warszawa? Żelazny: Nie powinien w ogóle pracować w Legii

David Odonkor wypowiedział się o Lewandowskim

Lewandowski walczy również o koronę króla strzelców La Ligi. Obecnie ma na koncie 25 goli, o dwa mniej niż pierwszy Kylian Mbappe. Wszystko to Polak osiąga w wieku już 37 lat. Uwagę na to niedawno zwrócił Grzegorz Krychowiak. - To jest niewiarygodne, co on wyprawia w tym wieku, w to w dodatku w takim klubie. Nie ma wielu zawodników, którzy grają nadal na takim poziomie - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Teraz w podobnym tonie o Lewandowskim wypowiedział się również były piłkarz David Odonkor.

- On cały czas chce dawać z siebie jeszcze więcej, to jest niesamowite. Szkoda, że nie został jeszcze dłużej w Dortmundzie, wtedy być może Borussia wygrałaby jeszcze więcej. W Barcelonie pokazuje, jakim genialnym jest napastnikiem - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Odonkor znany jest głównie z występów w Borussii Dortmund, gdzie grał w latach 2002-2006 na pozycji napastnika. Karierę zakończył w 2023 roku. Polscy kibice mogą go pamiętać także z meczu naszej reprezentacji z Niemcami podczas mundialu w 2006 roku. To właśnie Odonkor zaliczył asystę w 90. minucie meczu przy golu Olivera Neuvilla, który dał naszym sąsiadom skromne zwycięstwo 1:0 i pogrzebał szanse biało-czerwonych na wyjście z grupy.

Niemiec w wywiadzie poruszył także temat braku w Bundeslidze polskich piłkarzy, którzy odgrywaliby znaczącą rolę. Jedynie Kamil Grabara i Jakub Kamiński grają regularnie w VFL Wolfsburg.

- Macie wielu młodych zawodników, którzy niebawem mogą tam trafić. Wszystko jeszcze przed nimi. Ciężko będzie jednak powtórzyć czasy, kiedy w Dortmundzie byli Lewandowski, Piszczek i Błaszczykowski. Wtedy Borussia miała niesamowitą drużynę - dodał.

Lewandowski kolejną okazję do gry będzie miał w czwartek o godzinie 21:30. Tego dnia FC Barcelona zmierzy się z Espanyolem.