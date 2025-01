Polscy piłkarze uciekają z klubów. Probierz reaguje

Kilku reprezentantów Polski - m.in.: obrońca Mateusz Wieteska, pomocnicy: Jakub Moder, Kacper Urbański, Tymoteusz Puchacz i napastnicy: Karol Świderski oraz Mateusz Bogusz w trakcie zimowego okienka transferowego zmieniło kluby. Niektórym z nim ma to pomóc, by wreszcie regularnie grać w klubie i mieć łatwiejszą drogę do reprezentacji Polski.

Na transfery reprezentantów Polski zareagował Michał Probierz, trener reprezentacji Polski. Zwrócił uwagę na kluczową rzecz.

- Rok 2025 rozpoczął się dla Pana, z perspektywy selekcjonera najlepiej jak mógł, bo Moder, Urbański zmienili kluby. Piłkarze, którzy nie grali, a odgrywali kluczowe role, będą łapać minuty w klubach - powiedział Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

- Jedno to jest zmiana klubu, a drugie to, by regularnie grali. Grupa piłkarzy zmieniających klub jest dosyć duża. Obserwacje tych zawodników będą istotne pod warunkiem, że będą grali. To jest dla nich w tym momencie najistotniejsze - powiedział Michał Probierz dla Sport.pl podczas uroczystej gali "Piłki Nożnej".

Skomentował też nieco egzotyczny transfer Mateusza Bogusza, który podpisał umowę z meksykańskim klubem Cruz Azul.

- Jest bardzo trudno, bo nigdy nie mieliśmy zawodnika w tej lidze. Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało i jeśli będzie grał. Nie ma co ukrywać, że nie śledziliśmy tej ligi. Patrzyliśmy tylko, jak Polacy grali z Meksykiem. Jedno jest pewne, że Bogusz trafił do ligi, która jest silna. Będziemy mieć odpowiedź po kilku meczach - dodał Probierz.

Polacy swój najbliższy mecz zagrają 21 marca. Wtedy w eliminacjach do mistrzostw świata podejmie Litwę. Początek spotkania o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.