Niepojęte. On znowu może "uratować" Barcelonę

Czy można rozegrać w sezonie 26 minut i dwukrotnie uratować swój klub? Można, co pokazuje przykład jednego z piłkarzy FC Barcelony, który latem zrobił miejsce dla kolegi w kadrze, a zimą może zrobić to samo, zwalniając miejsce dla nowego zawodnika. A skąd to wszystko? Najpierw z powodu kontuzji, a następnie chęci regularnej gry.

3 Fot. REUTERS/Pedro Nunes Otwórz galerię Na Gazeta.pl