Minęły trzy dni od meczu Barcelony, a tu burza ws. Szczęsnego. "Farmazoniarz"

Choć od meczu Benfika Lizbona - FC Barcelona minęły niemalże trzy dni, nadal głośno jest o występie Wojciecha Szczęsnego. Na Polaka posypały się gromy za fatalne błędy w tamtym spotkaniu, jednak szczególnie mocno skrytykował go ekspert telewizji CBS Sports Jamie Carragher, który ocenił, że Szczęsny "zawsze był przeciętnym bramkarzem". Słowa te rozzłościły wielu kibiców, a polski dziennikarz Tomasz Ćwiąkała potraktował Anglika równie ostro, co on naszego bramkarza.

4 screen YouTube/FC Barcelona