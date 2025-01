Bayern nagle napisał o Lewandowskim. Tego mu nie zapomną

Robert Lewandowski w latach 2014-2022 był piłkarzem Bayernu Monachium, dla którego rozegrał 375 meczów, w których strzelił 344 gole. Polak jest drugim najlepszym strzelcem w historii klubu, więc w Bawarii z pewnością o nim nie zapomną. Świadectwo tego widzieliśmy w ostatnim wpisie na stronie klubowej, gdzie opisano "legendarne momenty" z konfrontacji Bayernu z Freiburgiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny skończony w Barcelonie?!

Bayern Monachium nie zapomniał o Robercie Lewandowskim. "Legendarne momenty"

W sobotę Bayern zmierzy się z Freiburgiem w ramach 19. kolejki Bundesligi i w związku z tym klub przypomniał "legendarne momenty" z rywalizacji z tym zespołem. Nie zabrakło tam m.in. zakończenia kariery przez Xabiego Alonso i Philipa Lahma, powrotu Juppa Heynckessa na ławkę trenerską i zwycięstwa 7:0 po czterech trafieniach Mario Gomeza.

Wspomniano też sytuację z 15 maja 2021 roku. "Lewandowski bije rekord Muellera" - czytamy. Chodzi oczywiście o mecz 33. kolejki Bundesligi z sezonu 2020/21, kiedy to Robert Lewandowski trafił do siatki i wyrównał rekord 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi, który wówczas należał do legendarnego Gerda Muellera.

"Zespół z Monachium miał rzut karny w 26. minucie i Lewandowskiego nie trzeba było dwukrotnie prosić, aby wykorzystał go ze swoim zwykłym opanowaniem. Na znak wdzięczności i podziwu Lewandowski świętował t-shirtem z twarzą Müllera i napisem "4 EVER GERD"" - przypomina niemiecki gigant.

Oczywiście nie pominięto tego, że Lewandowski nie tylko wyrównał rekord, ale też pobił go w kolejnym meczu. "Lewandowski jeszcze nie skończył: tydzień później strzelił nawet swojego 41. gola w sezonie w doliczonym czasie ostatniej kolejki przeciwko FC Augsburg, co dało mu rekordową liczbę bramek w jednym sezonie" - napisał Bayern.

Do tej pory rekord Roberta Lewandowskiego pozostaje niepobity i prawdopodobnie pozostanie tak przez kolejne lata. Reprezentant Polski tym wyczynem zapewnił sobie status legendy Bayernu i Bundesligi, który jest absolutnie niepodważalny.