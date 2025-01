Lewandowski musi się obudzić. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga

Robert Lewandowski miał za sobą znakomity początek sezonu ligowego 2024/25. Wówczas Polak strzelał gole jak na zawołanie, a jego Barcelona wygrywała mecz za meczem i była liderem ligowych rozgrywek. Ale od wygranych derbów z Espanyolem Barcelona 3:1, coś się popsuło.

Kylian Mbappe goni Roberta Lewandowskiego. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga

Już w tym meczu Lewandowski nie strzelił gola ani nie miał do tego dogodnej sytuacji. Od tego momentu kapitan reprezentacji Polski trafiał do siatki ligowych rywali tylko dwa razy, a jego zespół stracił punkty w aż siedmiu z ośmiu rozegranych spotkań i spadł z pierwszego na trzecie miejsce w tabeli, z siedmiopunktową stratą do prowadzącego Realu Madryt.

To sprawia, że choć Robert Lewandowski jest na szczycie klasyfikacji strzelców La Liga z dorobkiem 16 trafień, to rywale zaczynają go gonić. W niedzielę na drugie miejsce, tuż za plecy Polaka, awansował Francuz Kylian Mbappe.

Były piłkarz PSG w meczu u siebie z Las Palmas, wygranym przez Real Madryt 4:1, strzelił dwa gole i poprowadził "Królewskich" na szczyt tabeli. Dla mistrza świata z 2018 roku była to 11. i 12. bramka w sezonie, a niewiele zabrakło również do 13., jako że Mbappe trafił do bramki gości również po raz trzeci, ale to trafienie zostało anulowane z powodu minimalnego spalonego.

Kolejne miejsca zajmują Raphinha (11 goli) z Barcelony oraz Chorwat Ante Budimir z Osasuny Pampeluna (10 bramek).

Klasyfikacja strzelców La Liga: