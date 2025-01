A jednak! Zapadła decyzja w sprawie przyszłości Florentino Pereza

Florentino Perez pierwszy raz kandydował na fotel prezydenta Realu Madryt w 1995 roku, ale wówczas przegrał. W Hiszpanii mawiają, że ten człowiek nie przegrywa dwa razy z rzędu i faktycznie w 2000 roku objął prestiżowe stanowisko. Później sam zrezygnował w 2006 roku, ale wrócił na stanowisko w 2009 i od tamtej pory nadal buduje potęgę klubu.

Zapadła decyzja ws. przyszłości Florentino Pereza w Realu Madryt. Prezydent niezagrożony

Pomimo że Perez ma już 77 lat, to ani myśli odchodzić ze stanowiska. W 2025 miały odbyć się wybory, a 8 stycznia rozpoczął się "proces wyborczy". Jak się okazuje, żaden kandydat nie zgłosił się po to, by konkurować z absolutną legendą Realu Madryt. Hiszpański "AS" donosi, że Perez jest już pewny pozostania na stanowisku co najmniej do 2029 roku.

Co ciekawe, to już piąty raz z rzędu, kiedy nikt nie zgłasza się, by stanąć z Perezem w szranki w wyborach na prezydenta Realu. Po prostu pozycja biznesmena w Madrycie jest niepodważalna i niewielu sprzeciwia się jego wyborom. Lada moment zostanie on więc ogłoszony oficjalnie nowym-starym prezydentem. Ma to nastąpić między poniedziałkiem 20 styczna a środą 22 stycznia. Oznacza to, że Perez pod koniec kolejnej kadencji przekroczy ćwierć wieku na najważniejszym stanowisko w Realu.

W trakcie rządów Pereza klub z Madrytu przebija kolejne bariery ekonomiczne i sportowe, a prezydent sprowadza kolejne gwiazdy. Ostatnią z nich jest oczywiście Kylian Mbappe. Inwestycje w piłkarzy to nie jedyne, których dokonał. Sprzedał m.in. grunt i stary ośrodek treningowy, wybudował nowoczesny ośrodek Valdebebas, a także wyremontował stadion Santiago Bernabeu.

Ośrodek treningowy Valdebebas w przyszłości ma nosić imię Florentino Pereza, bo przegłosowano to już w 2023 roku. Prezydent sam poprosił jednak, żeby przemianowano obiekt dopiero po tym, jak odejdzie ze stanowiska. Być może stanie się tak właśnie w 2029 roku, kiedy to biznesmen będzie miał już 82 lata.

Podczas rządów w Realu Perez siedem razy wygrał piłkarską Ligę Mistrzów i 65 tytułów mistrza Hiszpanii - 37 w piłce nożnej i 28 w koszykówce. 77-latek jest prawdopodobnie najlepszym prezydentem klubu w historii, lepszym nawet od legendarnego Santiago Bernabeu, na którego cześć nazwano stadion w Madrycie.