A jednak. Zapadła decyzja ws. Świątek i Hurkacza. Nie mogło być inaczej

Iga Świątek (2. WTA) i Hubert Hurkacz (16. ATP) wracają na kort. W poniedziałek oboje przystąpią do rywalizacji w United Cup. Będzie to trzecia edycja turnieju, który zastąpił rozgrywany wcześniej Puchar Hopmana. Biorą w nim udział drużyny narodowe złożone zarówno z kobiet, jak i mężczyzn, a Polacy mogą mieć z nim znakomite wspomnienia. Dwa lata temu dotarli do półfinału, a w poprzedniej edycji - do finału. Choć ostatecznie przegrali 1:2 z Niemcami, dostarczyli kibicom mnóstwo pozytywnych emocji. Na podobne możemy liczyć i tym razem.

Polska drużyna do Australii przyjechała w składzie: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak, Alicja Rosolska i Jan Zieliński. Zgodnie z regulaminem każda rywalizacja składa się z jednego meczu singlistek, jednego singlistów oraz miksta. Właśnie zapadła decyzja, kto wyjdzie do gry w pierwszym starciu fazy grupowej z Norwegią.

Jak możemy sprawdzić na oficjalnej stronie turnieju, do singla kobiet została zgłoszona Iga Świątek, do gry pojedynczej panów - Hubert Hurkacz, a na koniec oboje ponownie wyjdą do miksta. - Był testowany wariant z Janem Zielińskim, ale na ten moment to Hubert Hurkacz znalazł się w mikście u boku Igi Świątek na jutrzejszy mecz z Norwegią - poinformował profil Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news na platformie X.

Kiedy i z kim mecze Świątek i Hurkacza w United Cup?

Mecz Polska - Norwegia w ramach United Cup odbędzie się w poniedziałek 30 grudnia na kortach Ken Rosewall Arena w Sydney. Iga Świątek zmierzy się z dopiero 404. w rankingu Malene Helgo. Ich spotkanie zaplanowane jest na godz. 7:30 polskiego czasu. Trudniejsze zadanie czeka Huberta Hurkacza. Jego przeciwnikiem będzie utytułowany Casper Ruud (6. ATP). Panowie wyjdą na kort zaraz po zakończeniu meczu Świątek, ale na pewno po godz. 9.00. Na koniec duet Świątek/Hurkacz zmierzy się z parą Ulrikke Eikeri/Casper Ruud, chyba że któraś z drużyn zdecyduje się na zmianę.

Grupowymi rywalami Polaków w United Cup będą także Czesi. W pierwszej konfrontacji w niedzielę nasi południowi sąsiedzi pokonali Norwegów 2:1. Jedyny punkt dla Skandynawów zdobył Ruud. W rywalizacji pań Karolina Muchova (22. WTA) pokonała Malene Helgo, a w mikście wraz z Tomasem Machacem (25. ATP) ograła duet Eikeri/Durasovic.