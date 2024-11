To są fatalne wieści dla Barcelony. Skończyło się wynikiem 0:5

FC Barcelona ma problemy. Po stracie punktów z Las Palmas zespół Hansiego Flicka dał rywalom szansę na zbliżenie się do siebie do tabeli LaLiga. Podanej ręki nie odrzucili piłkarze Atletico Madryt i bez najmniejszych problemów rozbili na wyjeździe piłkarzy Realu Valladolid aż 5:0. To oznacza, że różnice pomiędzy zespołami z czołówki ligi hiszpańskiej są już minimalne.

