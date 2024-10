Lewandowski otarł się o historyczny wynik. Tyle zabrakło do rekordu

Robert Lewandowski skradł show w niedzielnym meczu FC Barcelony z Deportivo Alaves. Pierwsza połowa w jego wykonaniu była absolutnie genialna. Już w siódmej minucie popisał się efektowną główką po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. W 22. wykończył szybki kontratak i podanie Raphinhi, a 10 minut później kapitalnie wyszedł na wolne pole, dostał piłkę od Erica Garcii i zmieścił ją tuż przy słupku. Tym sposobem skompletował trzeciego w barwach FC Barcelony hat-tricka. Niewiele brakowało, a ustanowiłby kolejny rekord.

Lewandowski wśród legend FC Barcelony. Jego hat-trick przeszedł do historii

Zdobycie trzech bramek zajęło naszemu napastnikowi dokładnie 31 minut i sześć sekund. Jak poinformował hiszpański statystyk MisterChip na portalu X, był to czwarty najszybciej strzelony hat-trick dla FC Barcelony w LaLiga w historii. Komu ta sztuka udała się szybciej?

Rekordzistą pod względem jest Samuel Eto'o. Kameruńska gwiazda wyśrubowała kosmiczny wynik w 2008 r. w spotkaniu z Almerią. Dokonała tego już w 23. minucie. Lewandowskiemu do rekordu zabrakło zatem niespełna dziewięciu minut. Mniej niż cztery stracił za to do drugiego miejsca. To zajmuje legendarny Justo Tejada Martinez, który w roku 1954 w meczu z Realem Sociedad z hat-tricka cieszył się w 28. minucie. Lewandowski przegrał także z samym Lionelem Messim.

O tyle Lewandowski przegrał z Messim. Podium było o krok

To właśnie Argentyńczyk zamyka podium w tym zestawieniu. Polaka wyprzedza o nieco ponad dwie minuty. Do strzelenia trzech goli Mallorce wystarczyło mu raptem 29. Działo się to w 2011 r. Można zatem ogłosić, że Lewandowski popisał się najszybszym hat-trickiem dla Barcelony od 13 lat.

Dla kapitana reprezentacji Polski wyczyn z meczu z Deportivo Alaves jest szczególny. To dopiero jego trzeci hat-trick w barwach FC Barcelony. Wcześniej trzy razy trafiał jedynie w fazie grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno nieco ponad dwa lata temu oraz w kwietniu tego roku z meczu z Valencią. Od ostatniego razu minęło dokładnie 160 dni. W obu przypadkach na trzecie trafienie czekał do drugiej połowy.