Bułka zatrzymał PSG! Co on tam wyrabiał? Tak Francuzi ocenili Polaka

Marcin Bułka w lipcu 2022 roku trafił do OGC Nice z Paris Saint-Germain za 2 mln euro. Od tamtej pory bramkarz rozegrał 58 meczów w barwach francuskiego klubu, zachowując 24 czyste konta. Polak jest podstawowym zawodnikiem swojego zespołu i jednym z najlepszych bramkarzy Ligue 1, co na każdym kroku udowadnia. Ponownie zrobił to w niedzielnym starciu przeciwko swojej byłej drużynie Paris Saint-Germain.

OGC Nice zremisował z PSG 1:1 w 7. kolejce Ligue 1. Wynik w 39. minucie dla gości otworzył Ali Abdi, a po zmianie stron bramkę wyrównującą zdobył Nuno Mendes. Ten rezultat mógłby być jednak inny bez świetnych interwencji Marcina Bułki. W całym spotkaniu 25-latek zanotował osiem interwencji. Jeszcze w pierwszej połowie świetnie spisał się podczas strzału Nuno Mendesa, a w drugą część potyczki wszedł równie dobrze. Nie ustrzegł się jednak kilku błędów.

Bułka oceniony przez francuskie media

Po zakończeniu meczu we francuskich mediach pojawiły się oceny poszczególnych piłkarzy OGC Nice, w tym Marcina Bułki. Tamtejsi dziennikarze raczej nie obwiniali Polaka za stratę bramki, ponieważ zdawali sobie sprawę, że uderzenie Nuno Mendesa było trudne do obrony.

"W 27. minucie został uratowany przed utratą gola przez Ndayishimiye, który wybił piłkę przed linią bramkową. W 37. minucie świetnie sparował strzał z woleja Nuno Mendesa. W drugiej połowie dobrze obronił uderzenie Dembele, ale później skapitulował i został pokonany przez Nuno Mendesa. W dalszej części spotkania dobrze zachował się przy próbach Barcoli i Dembele. W 54. minucie przed utratą gola uratował go lewy słupek" - czytamy na łamach Footmercato.net, które wystawiło Polakowi notę "6".

"Biorąc pod uwagę umiejętności Bułki musi on lepiej zachować się przy uderzeniu Barcoli z 28. minuty. Przy uderzeniach Mendesa (37'), Dembele (47', 85'), Barcoli (53') czy Vitinhi (75',89') zachował się bez zarzutów" - tak Bułkę ocenił portal Nicematin.com, wystawiając mu notę "5".

Dla porównania Flashscore wystawił Polakowi notę "8", a Whoscored.com "7,5".

Drużyna Bułki zajmuje dziewiąte miejsce w ligowej tabeli i po siedmiu meczach ma na koncie dziewięć punktów. Z kolei PSG plasuje się na drugiej pozycji z dorobkiem 17 "oczek".

Teraz przed Marcinem Bułką przerwa reprezentacyjna. Polak znalazł się na liście powołanych polskiej kadry na październikowe mecze Ligi Narodów. 12 października Biało-Czerwoni zmierzą się z Portugalią, a trzy dni później z Chorwacją.