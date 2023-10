Media: Możliwy wielki powrót Mourinho. Absolutny hit

Jose Mourinho prowadził Real Madryt w latach 2010-2013. W tym okresie zdobył z nim mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla, a rywalizacja jego zespołu z FC Barceloną Pepa Guardioli rozpalała kibiców na całym świecie. Od kilku lat pracuje w nieco mniej prestiżowych klubach, ale być może jeszcze będziemy świadkami wielkiego powrotu.

Jose Mourinho kandydatem na trenera Realu Madryt. Zająłby miejsce Carlo Ancelottiego

Według informacji katalońskiego "Mundo Deportivo" Portugalczyk jest rozpatrywany jako kandydat na trenera Realu. Ma to związek z tym, że po zakończeniu obecnego sezonu stolicę Hiszpanii najprawdopodobniej opuści Carlo Ancelotti, który ma objąć reprezentację Brazylii. Jego miejsce zająłby właśnie Mourinho, któremu z końcem czerwca przyszłego roku wygasa kontrakt z AS Romą. Jednocześnie kataloński dziennik podkreśla, że Ancelotti "nie ma nic podpisanego z brazylijską federacją" i czeka na ruch prezesa Florentino Pereza. Jeśli dostanie ofertę przedłużenia kontraktu (obecny wygasa w czerwcu 2024 r.), "zgodzi się na to".

Gdyby Mourinho zajął miejsce Ancelottiego, byłaby to odwrotność tego, co miało miejsce dekadę temu. Wtedy odchodzącego z Realu portugalskiego trenera zastąpił właśnie Ancelotti, który już w pierwszym sezonie wygrał Ligę Mistrzów i Puchar Króla. Jednak w rozgrywkach 2014/15 zespół spisywał się słabiej i po ich zakończeniu Włoch został zwolniony. Wrócił w 2021 r. i znów w pierwszym sezonie triumfował w LM, dołożył do tego mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. Kolejny sezon nie był aż tak udany, ale tym razem Perez nie zwolnił 64-latka.

Jose Mourinho może objąć Real Madryt. W grze także Zinedine Zidane i Xabi Alonso

Według "Mundo Deportivo" poza Mourinho Real rozważa zatrudnienie Zinedine'a Zidane'a oraz Xabiego Alonso. Pierwszy prowadził zespół w latach 2016-2018 oraz 2019-2021 i osiągnął historyczny sukces, jakim były trzy z rzędu triumfy w LM (2015/16-2017/18), dwukrotnie został także mistrzem kraju. Od czasu drugiego odejścia z Madrytu pozostaje bez pracy. Według doniesień medialnych bardzo liczył na posadę w reprezentacji Francji, lecz selekcjonerem pozostał Didier Deschamps.

Alonso dopiero zaczyna poważną karierę trenerską. W latach 2018-2019 pracował w drużynach młodzieżowych Realu Madryt, a potem przez trzy lata prowadził rezerwy Realu Sociedad. W październiku zeszłego roku objął Bayer Leverkusen i szybko zaczął z nim osiągać dobre wyniki. Wyciągnął go niemal z dna tabeli aż na szóste miejsce, dające awans do europejskich pucharów. Dotarł także do półfinału Ligi Europy, gdzie przegrał z prowadzoną przez Mourinho Romą (0:1 w dwumeczu). W tym sezonie jego zespół jak na razie jest niepokonany, wygrał dziewięć z 10 meczów we wszystkich rozgrywkach. Jedyne punkty stracił po remisie 2:2 z Bayernem Monachium w Bundeslidze.