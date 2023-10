Taką rolę ma odegrać Lewandowski po hitowym transferze Barcelony. "Na jego miejsce"

Chociaż poza Robertem Lewandowski na pozycji napastnika w FC Barcelonie mogą zagrać tacy piłkarze, jak Ferran Torres czy Joao Felix, to władze katalońskiego klubu już zapewniły sobie transfer nominalnego następcy, ale i konkurenta dla Polaka. Mowa oczywiście o Vitorze Roque, który już w styczniu może trafić do Barcelony z Athletico Paranaense. Mistrzowie Hiszpanii zapłacą za rewelacyjnego 18-latka 40 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezatapialny reprezentant Polski. "Absolutnie. Jestem pełen uznania"

Robert Lewandowski będzie nauczycielem Vitora Roque w Barcelonie

Transfer Roque jest jednym z pierwszych sukcesów Deco na stanowisko dyrektora sportowego klubu. W rozmowie ze "Sportem" Portugalczyk nie doprecyzował, czy finansowe fair play pozwoli na zarejestrowanie młodego napastnika już w styczniu. Powiedział za to, jaka rola będzie czekać Roberta Lewandowskiego, gdy wreszcie zjawi się jego konkurent.

- Vitor jest młodym zawodnikiem, w którego bardzo wierzymy. Wiemy, że teraz mamy jednego z najlepszych napastników w postaci Lewandowskiego, ale przyjdzie czas, że będziemy potrzebowali kogoś na jego miejsce. Dla Roque przyjście do Barcelony z Lewandowskim będzie fantastyczną nauką - stwierdził Deco. Nie ma więc wątpliwości, że Lewandowski, który świetnie dogaduje się z młodymi piłkarzami Barcelony, pod swoje skrzydła weźmie też młodego napastnika z Brazylii.

- Roque wyróżnia się niezwykłą umiejętnością strzelania bramek w tak młodym wieku. To coś ważnego w tak zwycięskim klubie jak Barcelona. To zawodnik, który świetnie rozumie grę - komplementował przyszłego piłkarza Barcelony dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Co zaś się tyczy Roberta Lewandowskiego, to ciągle wraca do zdrowia po kontuzji kostki, której doznał w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z FC Porto (1:0). Napastnik na pewno nie zagra w niedzielnym meczu z Athletikiem i środowym z Szachtarem Donieck. Celem Lewandowskiego jest powrót na El Clasico z Realem Madryt, które zostanie rozegrane w sobotę 28 października. Decyzja w tej sprawie zapadnie jednak dopiero w przyszłym tygodniu.