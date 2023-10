Media: UEFA przywraca stare przepisy. Nie wszyscy będą zadowoleni

Pandemia koronawirusa, choć dla wielu była traumatycznym przeżyciem, pozostawiła po sobie sporo ciekawych rozwiązań. W codziennym życiu mamy np. możliwość pracy czy nauki zdalnej. Nie wszyscy pamiętają, ale prąd zmian zawitał wówczas nawet do piłki nożnej. To właśnie wtedy zdecydowano zwiększyć limit zmian z trzech do pięciu, a kadry poszczególnych reprezentacji na wielkie turnieje zostały powiększone z 23 do 26 piłkarzy. Teraz UEFA z jednej z tych innowacji rezygnuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolesne słowa o piłkarzu reprezentacji. "On nie zostanie liderem"

Media: UEFA zdecydowała. Wracamy do starych przepisów. Nie wszyscy będą zadowoleni

Jak podaje brytyjski "The Times", podczas zbliżającego się turnieju Euro 2024 poszczególne drużyny ponownie będą liczyć po 23 zawodników. UEFA miała zatwierdzić te zmiany w środę. To zła wiadomość dla sporej liczby piłkarzy. Część nawet wyróżniających się graczy z oczywistych względów zostanie pominięta. Oznacza to także większy ból głowy dla selekcjonerów, którzy staną przed trudnymi wyborami personalnymi.

Zmiana przepisów wydaje się sporym zaskoczeniem. Ostatnio często wspominało się, że piłkarze rozgrywają zbyt wiele spotkań i większe kadry są rozwiązaniem, by temu sprostać. 26-osobowe kadry pojawiły się po raz pierwszy podczas Euro 2020 (rozgrywanych w 2021 r.), kiedy pandemia COVID-19 trwała w najlepsze. Choć w listopadzie i grudniu 2022 r. problem był już mniejszy, na mistrzostwa świata w Katarze również można było powołać 26 graczy.

"The Times" prognozuje, że decyzja UEFA oznacza kłopoty dla co najmniej kilku reprezentantów Anglii. Jednak, jak podkreśla, niekoniecznie dla trenera Garetha Sothgate'a, który już w trakcie Euro 2020 nie był fanem powiększenia kadr. "Southgate'owi nie spodobał się pomysł z 26-osobowym składem na Euro 2020, ponieważ zgodnie z przepisami UEFA nadal musiał wyłączyć trzech zawodników z kadry meczowej. Na mundialu na ławce rezerwowych mogło zaś zasiąść 15 zawodników" - przypomina gazeta.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Turniej Euro 2024 odbędzie się między 14 czerwca a 14 lipca przyszłego roku. Gospodarzem imprezy będą Niemcy. Wciąż ważą się losy udziału w nim reprezentacji Polski.