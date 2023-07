Huknął tak, że szczęka opada! Gol sezonu już w pierwszej kolejce [WIDEO]

Kibice piłkarscy w Polsce żyli w ten weekend inauguracją nowego sezonu Ekstraklasy. Już w pierwszej kolejce doczekali się fantastycznej bramki w meczu Zagłębia Lubin z Ruchem Chorzów (2:1). Bartłomiej Kłudka cudownie huknął z woleja zza pola karnego w samo okienko. W niemal identycznych okolicznościach w ten weekend padła genialna bramka w pierwszej kolejce ligi czeskiej. Jej strzelec - Dominik Kostka miał nawet nieco trudniejsze zadanie.

Ależ bomba. Fenomenalna bramka w lidze czeskiej. W Ekstraklasie mogą pozazdrościć

Gole, o których mowa, są wręcz bliźniaczo podobne. W obu przypadkach powtórzył się następujący schemat. Drużyna wykonuje rzut rożny, przeciwnicy wybijają piłkę przed pole karne, a tam dopada do niej strzelec i bez przyjęcia, z woleja pakuje ją w samo okienko.

Trafieniu Kłudki niczego nie można zarzucić. Futbolówka spadła w idealnym momencie, odbiła się od poprzeczki i minimalnie przekroczyła linię bramkową. Jeszcze efektowniej wyglądał jednak gol Kostki w meczu pomiędzy Mladą Boleslav a FK Jabloncem. Gracz gospodarzy uderzał bowiem z jeszcze większej odległości - niemal 40 metrów i wprowadził piłkę w taką rotację, że ta "uciekała" rzucającemu się z poświęceniem bramkarzowi, de facto uniemożliwiając skuteczną interwencję. Tu również piłkarz popisał się wręcz chirurgiczną precyzją.

Cudowna bramka Kostki wywołała prawdziwe szaleństwo. Kibice i co poniektórzy piłkarze z wrażenia łapali się z głowy. Koledzy z drużyny podnosili i ściskali swojego bohatera. Na trybunach wybuchła istna euforia. Po końcowym gwizdu fani Mlady Boleslav mieli podwójne powody do świętowania. Nie dość, że byli świadkami tak efektownej bramki, to jeszcze ich zespół wygrał 3:1. Pozostałe bramki zdobyli dla nich Vasil Kusej i Lamin Jawo. Goście odpowiedzieli trafieniem Alexisa Alegue. Kto wie, może Kostka zostanie nominowany do nagrody im. Ferenca Puskasa dla zdobywcy najpiękniejszej bramki sezonu?