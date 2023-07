Lewandowski ma nieoczekiwany problem. Wielka gwiazda wymusza transfer

Joao Felix ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu z Atletico Madryt do Chelsea, która pozyskała go za 11 milionów euro. W Premier League rozegrał 16 meczów, w których zdobył cztery gole i londyńczycy nie zdecydowali się go wykupić. Po powrocie do Hiszpanii napastnik sprawia trenerowi i władzom klubu sporo problemów. Publicznie zadeklarował, że chce odejść do FC Barcelony i nie interesuje go pozostanie w Madrycie. Teraz poszedł o krok dalej.

REKLAMA

Zobacz wideo FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Joao Felix pcha się do rywalizacji z Robertem Lewandowskim. Nic poza FC Barceloną

Deklaracje zawodnika wskazują jasno, gdzie chciałby odejść, ale problemem są finanse Barcelony. Kataloński "Sport" wskazuje, że na ten moment klubu nie stać na pozyskanie Portugalczyka, a do tego w grze jest jeszcze kilka ważniejszych transakcji.

Ancelotti upatrzył sobie gwiazdę. Naciska na Real. Ważne wieści dla Polaka

Felix zapewnia jednak, że cierpliwie poczeka na ofertę, bo za wszelką cenę chce wyrwać się z Atletico. Wcześniej chciał pozostać w Chelsea, a teraz nie liczy się dla niego nic poza Barceloną. Jego agent Jorge Mendes ma rozmawiać z Katalończykami, a zawodnik przekonuje, że odrzuci wszystkie propozycje z innych klubów.

Lewandowski kontra giganci. Wiemy, kto pokaże hitowe mecze

Gdyby faktycznie FC Barcelona zdecydowała się na Joao Felixa to zawodnik prawdopodobnie walczyłby o miejsce w składzie z Robertem Lewandowski. Portugalczyk to bardziej skrzydłowy i na tej pozycji widziałby go Xavi, ale uważa, że obecnie ma tam zbyt wielu zawodników. Dlatego też Felix mógłby być rywalem lub partnerem polskiego napastnika.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Atletico Madryt ma być wściekłe na 23-latka, za którego w 2019 roku płaciło prawie 130 milionów euro portugalskiej Benfice. Zarówno władze klubu, jak i trener Diego Simeone chcą pozbyć się problemu i nie pozwalać napastnikowi nadal psuć atmosfery w szatni. Jeśli nie uda się oddać Felixa do Barcelony, to w grę wchodzą jeszcze klubu z Premier League i francuskiej Ligue 1. Madrytczycy są gotowi rozmawiać o transferze definitywnym i wypożyczeniach.