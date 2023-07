Ancelotti upatrzył sobie gwiazdę. Naciska na Real. Ważne wieści dla Polaka

Real Madryt był zmuszony szukać nowego napastnika po tym, jak Karim Benzema podjął decyzję o zmianie klubu i przeprowadzce do Al-Ittihad, który zaoferował mu trzyletni kontrakt z zarobkami na poziomie 214 mln dolarów za sezon. Real zdecydował się na wypożyczenie Joselu z Espanyolu, ale potrzebuje jeszcze jednego snajpera. W ostatnich tygodniach szczególnie głośno było o sprowadzeniu Harry'ego Kane'a z Tottenhamu czy Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Wybór Hiszpanów może okazać się dużo bardziej zaskakujący.

Włoski Sky Sport informuje, że Dusan Vlahović może przenieść się do Realu Madryt. Klub, którego trenerem jest Carlo Ancelotti, czeka na przełom w negocjacjach ws. Kyliana Mbappe, a przy okazji bada inne możliwości. Real miał już skontaktować się telefonicznie z Juventusem, żeby uzyskać wstępne informacje odnośnie potencjalnego transferu. Madrytczycy chcą sprawdzić, czy operacja z udziałem Serba byłaby wykonalna w trakcie letniego okna transferowego. Carlo Ancelotti domaga się w kadrze solidnego snajpera.

Real Madryt nie jest jednak jedynym zespołem, który interesuje się Vlahoviciem. Wcześniej media przymierzały serbskiego napastnika do Bayernu Monachium, Chelsea czy Paris Saint-Germain. Szczególnie plotki o przenosinach o Paryża wywołały negatywną reakcję ultrasów PSG w związku z faktem, że dawniej Vlahović ubierał koszulkę, która wyrażała negatywny stosunek do niepodległości Kosowa. "Przyjedziesz do Paryża, to odetniemy ci trzy palce" - mogliśmy przeczytać na transparencie.

Vlahović trafił do Juventusu w styczniu zeszłego roku za blisko 82 mln euro z Fiorentiny. Od tego czasu zagrał 63 mecze w barwach Juventusu, w których strzelił 23 gole i zanotował sześć asyst. W pewnym momencie poprzedniego sezonu kryzys był na tyle niepokojący, że Serb zdezaktywował konto na Instagramie. Umowa Vlahovicia z Juventusem wygasa w czerwcu 2026 roku. Real Madryt zacznie nowy sezon ligi hiszpańskiej 12 sierpnia od wyjazdowego meczu z Athletikiem Bilbao.