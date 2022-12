Tak wygląda tabela La Ligi po wpadce Barcelony z Espanyolem. Ciasno

Rozgrywki La Liga nie zatrzymują się nawet w Sylwestra. W sobotę o godzinie 14:00 rozpoczęły się wielkie derby Katalonii, w których FC Barcelona zmierzyła się na Camp Nou z Espanyolem. Drużyna Roberta Lewandowskiego miała o co walczyć - utrzymanie pozycji lidera tabeli. Dzień wcześniej swój mecz wygrał bowiem Real Madryt, a więc największy rywal w walce o tytuł.

FC Barcelona roztrwoniła przewagę w tabeli La Liga. Real Madryt ma już tyle samo punktów

Barcelona i Real już dawno odskoczyły reszcie ligowej stawki. Trzecie Atletico Madryt, po wygraniu swojego meczu w tej serii spotkań, traciło do Barcelony aż 11 punktów, nim piłkarze Xaviego Hernandeza w ogóle wyszli na pojedynek z Espanyolem. Real ma identyczną przewagę nad lokalnym rywalem, dzięki zwycięstwu nad Realem Valladolid.

"Królewscy" długo męczyli się w piątek na wyjeździe. Zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w końcówce. Na ratunek przyszedł niezawodny Karim Benzema. Francuz w ostatnich dziesięciu minutach gry trafił do bramki rywali dwukrotnie i ustalił wynik meczu na 2:0. Real dopisał do swojego dorobku kolejne 3 punkty i ma ich już w sumie 38, tyle samo, co Barcelona.

Katalończycy przed tą kolejką mieli dwa punkty przewagi nad odwiecznym rywalem. W meczu z Espanyolem mocno rozczarowali i tylko zremisowali 1:1. Szybko wszyli na prowadzenie bo już w 7. minucie gola strzelił Marcos Alonso. Hiszpan w drugiej połowie popełnił jednak głupi faul we własnym polu karnym i sprokurował "jedenastkę" dla rywali. Tę wykorzystał Joselu i mieliśmy remis, który utrzymał się już do końca spotkania.

Tym samym Barcelona zdobyła tylko punkt i pozwoliła się dogonić Realowi Madryt. Robert Lewandowski i jego koledzy pozostali jednak na pozycji samodzielnego lidera rozgrywek. Wszystko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. W 15 meczach strzelili 34 gole i stracili tylko 6. Real zdobył 35 goli, ale stracił aż 14. Na koniec sezonu o kolejności w tabeli zadecyduje bilans meczów bezpośrednich pomiędzy zespołami z taką samą liczbą punktów. W pierwszym Real wygrał 3:1 z Barceloną.

Wyniki 15. kolejki La Liga:

Real Valladolid - Real Madryt 0:2

Cadiz - Almeria - 1:1

Celta Vigo - Sevilla 1:1

Getafe - Mallorca 2:0

Atletico Madryt - Elche - 2:0

Betis Sewilla - Athletic Bilbao 0:0

Girona - Rayo Vallecano 2:2

FC Barcelona - Espanyol 1:1

Tabela La Liga po 15 kolejce spotkań:

1. FC Barcelona 38 punktów, 34 gole strzelone, 6 straconych

2. Real Madryt 38 pkt, 35-14

3. Atletico Madryt 27 pkt, 23-14

4. Real Sociedad 26 pkt, 19-17

5. Athletic Bilbao 25 pkt, 24-14

