Wielkie problemy Realu Madryt. Kluczowe 6 minut Benzemy. Nowy lider

Była 83. minuta gry. Goście z Madrytu, którzy dotychczas grali słabo, a dwa razy ratował ich kapitalnymi interwencjami Belg Thibaut Courtois, mieli rzut rożny. Wtedy fatalnie w polu karnym zachował się Joaquin Fernandez, obrońca Valladolid i zagrał ręką. Sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny. Pewnie wykorzystał go wracający do gry po kontuzji Karim Benzema. Jeszcze przed golem gospodarze stracili jednego zawodnika. Sergio Leon za pokazanie czegoś w kierunku sędziego technicznego, otrzymał czerwoną kartkę.

Świetny powrót Benzemy. Dwa gole Francuza

Sześć minut później faworyci dobili gospodarzy prowadzonych przez Jose Rojo Martina "Pachetę", byłego szkoleniowca Korony Kielce. Świetną indywidualną akcję na lewej stronie zrobił wprowadzony w 69. minucie wicemistrz świata, Eduardo Camavinga. Francuz wbiegł w pole karne i idealnie podał do Karima Benzemy. Napastnik Realu Madryt pewnym strzałem z ośmiu metrów podwyższył prowadzenie.

Dla Benzemy był to siódmy gol w tym sezonie. Dzięki temu awansował on na czwarte miejsce wśród najskuteczniejszych. Do prowadzącego Roberta Lewandowskiego traci jednak aż sześć bramek.

Real Madryt po tej wygranej ma 38 punktów, jeden więcej od FC Barcelony, ale też jeden mecz rozegrany więcej. Drużyna Xaviego w sobotę o godz. 14 zagra na Camp Nou z Espanyolem.

